«Сними это»: Родиона Газманова затравили за медаль, полученную в Сирии

Наверно, если было бы возможно повернуть время вспять, Родион Газманов сто раз подумал, прежде чем разместить у себя в Instagram фото с наградой, полученной во время поездки в Сирию.instagram.com/rodder13Несколько дней назад на страничке в Инстаграм Газманова-младшего появилось фото артиста с медалью на груди. Оказывается, Родион получил награду, как участник военной операции в Сирии, когда 23 февраля вместе со своей группой летал туда выступать перед российскими военными.instagram.com/rodder13Награждение Родиона Газманова медалью вызвало настоящий скандал. В обсуждениях интернет-пользователи весьма агрессивно отреагировали на медаль, выданную за посещение «горячей точки». В адрес певца комментаторы оставили десятки оскорбительных постов и требования снять «незаслуженную» награду:tarasovdn С каких это пор у нас военные медали за пение раздают? tatarin_06091982 Герой блин😒....ты по сути в лицо плюнул всем тем кто действительно заслужил!!!! maks131985 Сними это ! Не стыда не совести у вас у публичных людей !! shami_chechnya95 ради хайпа бахвалишься и сам этого не скрываешь , тебе по делу предъявляют сними медаль и извинись, будь мужчинойРодион Газманов ответил «диванным воякам»Даже для Родиона Газманова, который с детства находится под критическим вниманием публики, нападки по поводу медали, полученной за участие в военной спецоперации в Сирии, стали неожиданностью. Певец, рассказывая о награждении, никак не думал, что его пост вызовет такой скандал.Родион Газманов терпеливо отвечал всем «диванным воякам» на их претензии. Артист порекомендовал фолловерам внимательно изучить историю награждений медалью, прежде чем бросаться с обвинениями и упрёками. Однако вразумить большинство хейтеров не удалось.Сегодня Родион Газманов ещё раз вернулся к теме награждения, подробно объяснив, как была получена награда. Тут же певец сообщил в своём блоге, что благодаря негодованию некоторых интернет-пользователей, количество подписчиков за эти дни увеличилось на несколько тысяч:я получаю невероятное удовольствие, отправляя людей в бан. а тот трафик, который мне принесли негодующие линчеватели, принес несколько тысяч подписчиков, интересующихся моим творчеством (что, безусловно, приятно).instagram.com/rodder13На старом фото отца Полины Гагариной перепутали с Димой БиланомНа одной из редких семейных фотографий маленькая Полина запечатлена вместе с мамой и папой. Это фото попало в Сеть и вызвало удивление у интернет-пользователей. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen