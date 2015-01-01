Что будет с Россией в 2019 году: прогнозы Павла и Тамары Глоба, Светланы Драган

Накануне Нового года ведущие астрологи сделали прогнозы о том, что ждет Россию и мир в 2019 году.Астропрогноз Павла ГлобыВ интервью изданию «Правда» Павел Глоба подчеркнул, что возможности астролога не безграничны, он не предсказатель, перечислять детали – это не его компетенция. Астролог указывает только общее направление развития событий.В отношении 2019 г. Глоба сделал прогноз на основании конфликта «черной» и «белой» Луны, который начался в сентябре 2018 г. Речь идет о математически рассчитанных проекциях спутника Земли. Небесное противостояние приводит к масштабным изменениям в мире людей. Апогей «черной» Луны может вызвать чрезвычайные события, которые нарушат установленный порядок. Это противоборство продлится до начала 2020 г. и, вероятно, к этому времени мы увидим совершенно другой мир.Для России такая конфронтация выражается в остром расслоении общества на богатых и бедных. Недовольство, вызванное повышением пенсионного возраста, увеличением налогов, экономией на социальных программах, может вылиться в массовые протесты во второй половине 2019 г.Образовавшийся на небе Большой крест, предвещает события, которые определят развитие страны на следующие 33 года. Марс, входящий в этот квадрат, несет конфликты и страдания, но в, то, же время стимулирует поиск новых путей развития. У людей нарастает желание изменить жизнь. Глоба предвосхищает появление в России политических лидеров, стремящихся к новым стандартам, вплоть до революционных изменений и системных реформ. Эти события будут наблюдаться уже в начале будущего года. Особое внимание астролог уделяет лунному затмению, которое состоится 6 января 2019 г. События в это время могут быть крайне обостренными, и приведут к тотальному конфликту, вызовут качественные изменения в политике.Законодательное оформление эти сдвиги могут получить к концу года, когда ожидается еще одна ключевая дата – 24 декабря, накануне солнечного затмения. Но, не смотря на нестабильную политическую ситуацию, смены власти в России в будущем году ждать не стоит, хотя влияние президента ослабнет.Санкции, примененные против России, продолжатся, что позитивно скажется на восстановлении экономики. Отечественные товары постепенно вытеснят импортные, а качество будет сравнимо с мировыми стандартами. Но возрождение народного хозяйства – длительный процесс, как и стабилизация рубля, которая начнется в 2019 г. Окончательный выход из кризиса Павел Глоба прогнозирует примерно через 20 лет.Тамара Глоба о России в 2019 г.Известный астролог говорит, что будущий год сорвет маски с многих российских политиков, они перестанут сдерживаться и будут вести себя так, словно приняли «сыворотку правды». Это спровоцирует противостояние в обществе, которое начнется зимой, обострится весной и продлится около полугода. В 2019 г. для страны начнутся перемены, продлящиеся до 2024 г. Чтобы пережить этот непростой период, следует запастись терпением и спокойствием.Россия начнет выстраивать новую финансовую систему, что сначала будет принято гражданами весьма негативно, но ближе к концу года мнение изменится в лучшую сторону, поскольку рубль начнет укрепляться.Тамара Глоба считает, что 2019 г. будет важен в плане экологии. Особенно напряженным будет летний период: в середине лета могут возникнуть проблемы, связанные с добычей природных ресурсов. В конце июля, во время активного солнца астролог прогнозирует засуху, трудности с урожаем, сильные лесные пожары. В августе возникнет опасность загрязнения и отравления воздуха из-за технологических выбросов.Осенью для России начнется период повышенной активности на международной арене. Политики и дипломаты попытаются восстановить старые связи в Европе и обрести новых друзей в странах Юго-Восточной Азии. Отношения с США будут напоминать качели: моменты серьезного противостояния чередуются с периодами благоприятных отношений.В 2019 г в России начнется подъем сельского хозяйства и промышленности. Будут развиваться информационные технологии: появятся новые социальные сети, информационные платформы.В целом, будущий год – первая ступенька на пути глобальных перемен.Экономический и политический прогноз Светланы ДраганВыступая на радио «MEDIAMETRICS» Светлана Драган рассказала о вероятном развитии событий в России в 2019 г. По ее мнению, особенно критичным будет зимний период. Соединение Сатурна с Юпитером повернет общественные процессы в другую сторону. Поскольку Юпитер определяет отношение к религии, традиционным устоям жизни, то его переход в противоположную зону будет связан с разрушением духовных ценностей. Но Россия переживет кризис, и возродится с новым пониманием веры.На этом пути возможно появление новых лидеров, возникновение религиозных сект и конфессий, смущающих умы. Эти изменения будут сопровождаться жесткими действиями со стороны авторитарной власти, стремлением подавить волю большинства людей.Что касается экономики, то Драган предполагает с начала будущего года реорганизацию банковской структуры, и в частности, Центробанка. Будет переформатирование рубля: правительство постарается избежать дефолта, и мягко ввести платежную альтернативу. Но этот переход сначала не встретит понимания, вызовет недовольство и бурную реакцию вплоть до массовых протестов.Зимой 2019 г. Россию ждут новые жесткие санкции со стоны мирового сообщества, усиливающие ее изоляцию. Но к ноябрю экономическая ситуация в стране должна несколько стабилизироваться, благодаря развитию высокотехнологичных отраслей.Страну ждет мощный внутренний подрыв. Либеральный круг постарается расшатать политический и экономический базис. К весне наметится тенденция двоевластия. Ближе к лету 2019 г. предполагается ужесточение власти, введение новых, отнюдь не популярных реформ.В декабре будущего года можно ожидать кризис мирового масштаба, природные и техногенные катастрофы. И хотя Россия будет немного в стороне, но такие изменения в масштабах Земли не позволят полностью изолироваться.

Источник: www.allwomens.ru/zen