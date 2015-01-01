«Это же мужик»: образ Лизы Песковой на Хэллоуин раскритиковали в сети

Вчерашние инстаграмы традиционно наполнились страшными образами: интернет-пользователи вовсю отмечали заморский Хэллоуин, который успел прижиться и на территории бывшего СССР. Знаменитости не стали исключением и продемонстрировали подписчикам своих блогов наряды всевозможной нечисти.Старшая дочь пресс-секретаря российского президента решила поразить фолловеров образом голливудской актрисы Умы Турман. Для этого Лиза Пескова приобрела платиновый парик.instagram.com/stpellegrinoФото в праздничном наряде Лиза разместила у себя в сториз, но не стала публиковать в ленте блога. Возможно, девушка почувствовала, что её задумка вызовет насмешки фолловеров.instagram.com/stpellegrinoПользователи интернета посмеялись над дочерью Дмитрия ПесковаФотографию Лизы Песковой в образе Умы Турман всё-таки заметили хейтеры. По их мнению, девушка совершенно не попала в образ голливудской актрисы.instagram.com/stpellegrinoБолее того, Лизу Пескову в белом парике приняли за молодого человека:mir2583sokol Это же мужик ovechka_pushistaya что за нерусский мальчик в парике maria23031989 Это мужик,не? pupsyacocsy Это же пацан k.anfubolo Я думала это опять какой-то транс onward_star Это разве не пацан? Я серьезно! vikaleto_photo Без шуток и подколов. Пока не прочитала была уверена, что это кавказский мальчик прикалываетсяА вы, друзья, отмечали Хэллоуин?«Они не имеют права так себя вести»: Навку и Пескова раскритиковали за отдых в ТурцииЖенившись на Татьяне Навке, пресс-секретарь Владимира Путина стал завсегдатаем звёздных тусовок. Время от времени в Инстаграм российских знаменитостей появляются фото Дмитрия Пескова в неформальной обстановке. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen