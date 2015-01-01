Опасные периоды 2019 года в астрологии

Самыми опасными явлениями, с точки зрения астрологии, являются солнечные и лунные затмения. Их неоднозначный характер часто становится причиной кардинальных перемен в жизни человека. Если некоторые затмения "задевают" личную жизнь, то другие акцентируют внимание на сфере карьеры. В 2019 году таких явлений будет целых 5. Они ознаменуют наступление кризисных периодов для большинства людей.В периоды затмений 2019 года особой опасности будут подвержены мнительные, легковозбудимые люди, а также лица с хроническими заболеваниями. Чувство беспокойства внутри, разлад сна и нервное расстройство практически гарантированы (не говоря уже о том, что количество суицидов в эти дни традиционно увеличивается). Поэтому предпринимать дальние поездки или попытки спешно исправить ситуацию, совершать крупные инвестиции и участвовать в массовых акциях настоятельно не рекомендуется.Многое зависит от последовательности затмений: Лунное за Солнечным или наоборот. В первом случае требуется внутренняя реорганизация, некое переосмысление ценностей, а во втором - принятие судьбоносного решения. Опасность периода заключается в том, что все вопросы и проблемы будут проявлены максимально открыто, публично. Любая информация выйдет наружу, станет причиной серьезных конфликтов.Частное Солнечное затмение - 06 января 2019Поскольку вслед за этим Солнечным затмением будет идти Лунное, то любое совершенное действие в этот период обязательно аукнется через две недели. Нельзя ничего оставлять на потом, все дела нужно завершать. В противном случае следует ожидать серьезных последствий. К тому же явление пройдет под знаком Козерога - апологета ответственности.Наблюдать затмение можно будет в северной части Тихоокеанского региона: северо-восток Азии, юго-восток Сибири, Камчатка, Сахалин.Полное Лунное затмение — 21 января 2019Человеку будет хотеться радикальных перемен в своей жизни: Лунное затмение пройдет под знаком Льва, и обусловит желание резко порвать со всем прошлым. Могут участиться разводы, переезды на другое место жительства, смены профессии или работы. Важно не предпринимать никаких действий сгоряча. Явление будет видимым на территории всей Америки, Европы и Африки. А вот населению центральной и восточной части России повезет меньше: они смогут наблюдать лишь часть затмения.Полное солнечное затмение — 02 июля 2019В трехдневный период около 2 июля будет наблюдаться некое помутнение разума, выход наружу инстинктов.Будут происходить события, которые человек не планировал. Резкие изменения внешних обстоятельств могут спровоцировать внутренний кризис. Ускорится развитие межличностных отношений, ухудшатся дела в бизнесе. Никакие глобальные проекты в этот момент инициировать не стоит. Это время для пересмотра внутренних убеждений, отказа от вредных привычек, попыток изменить привычный уклад жизни. Самоанализу будет способствовать то, что затмение пройдет под знаком Рака.Тихоокеанский регион на юге сможет вволю насладиться зрелищем. Особенно повезет жителям Чили и Аргентины. Россияне, к сожалению, не смогут наблюдать это затмение.Частное Лунное затмение — 17 июля 2019Все, что было сделано / не сделано в начале июля - во всей красе проявится в этот день. Каждый конфликт достигнет апогея, незавершенный проект упрется в стену. Это явление актуализирует те события, которые непосредственно связаны с внутренним миром человека.Агрессивное поведение будет обусловлено повышенным чувством справедливости, обидой на окружающих, желанием мстить и компенсировать. Однако ничего подобного предпринимать не стоит. Проделки Луны приведут лишь к обратному эффекту: за каждый неверный шаг человека постигнет еще большее наказание. Лучше постараться сдерживать эмоции, уходить от конфликтов, тщательно анализировать все ситуации. Рекомендуется избавиться от всех хвостов, долговых обязательств.За исключением Северной Америки и дальних регионов РФ (Камчатка, Чукотка), все земляне смогут наблюдать затмение.Кольцевое Солнечное затмение — 26 декабря 2019В конце года человек получит болезненное напоминание о собственной нерешительности. Каждое незавершенное дело исчезнет с его повестки дня безвозвратно. Причем это будет касаться не только сферы бизнеса и карьеры, но и личных отношений. Чтобы спокойно пережить непростой период - рекомендуется взять на вооружение Соломоновский принцип "Всё пройдёт". Некий фатализм позволит обратить взор не на прошлое, но на будущее, которое принесет еще много светлых событий. Особенностью данного затмения в знаке Козерога будет окантовка Луны солнечным сиянием (видимый диаметр звезды будет превышать диаметр спутника).Явление можно будет наблюдать на всей территории Азии, а также в Австралии. В РФ оно будет видимым только в Забайкалье и Приморье.Ретроградный Меркурий в 2019Что касается ретроградных курсов планет, которые традиционно считаются неблагоприятными для человека, то в 2019 году таким поведением трижды отметится Меркурий: с 5 марта по 28 марта, с 8 июля по 1 августа, с 31 октября по 20 ноября. Обратное движение личной планеты порождает деструктивную энергию. Деловые процессы замедляются, зыбкие связи стремительно разрушаются.В эти периоды следует избегать заключения любых соглашений, покупок билетов и средств передвижения, открытия бизнес-проектов, смены работы. Во всех делах потребуется сделать определенную паузу. Нужно максимально использовать возможность все переосмыслить, доделать ранее начатое. Рассчитывать придется исключительно на себя: Меркурий в это время - не помощник. Даже старые знакомые, которые будут с завидным постоянством появляться на горизонте, не смогут оказать действенной поддержки. Лучше отдохнуть и дождаться директного курса планеты.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen