Синдром хронической усталости
Состояние, характеризующееся утомляемостью на протяжении длительного времени считается синдромом хронической усталости. При наличии данной патологии пациент затрудняется назвать причину своего состояния, и как долго он ощущает упадок сил. Этим синдромом часто страдают молодые, активные, преуспевающие ответственные трудоголики. Но при такой загруженности нервная система не выдерживает, происходит срыв, на фоне которого легко присоединяется инфекция.
Среди причин развития СХУ выделяют образ жизни: низкая двигательная активность, постоянное нервное напряжение, стрессы, тревога, недостаток свежего воздуха, короткий ночной сон, либо его отсутствие, неправильное питание, употребление алкоголя. Далее, следует обратить внимание, что лечение некоторыми медикаментами (жаропонижающими, противовирусными, антигистаминными и другими), приводят организм в такое состояние. Причинами развития заболевания могут явиться ряд заболеваний: органов дыхания (бронхит, астма, эмфизема), сердечные болезни, гепатиты, диабет, анемии, онкология.
В качестве диагноза СХУ выставляется после исключения всех патологий, которые сопровождаются похожими проявлениями. Проводится полное клиническое обследование: клинический анализ крови, мочи, кала: УЗИ; рентген лёгких; исследование глазного дна, сосудов головы, шеи. В случае необходимости назначают КТ и МРТ. УЗИ сосудов головы и шеи, подробнее о котором можно узнать на сайте https://spinatitana.com/diagnostika/uzi-sosudov-golovy-i-shei.html, необходимо при головокружениях, приступах сильной боли и тошноты. Такое обследование помогает предупредить ишемический инсульт.
Клинически синдром проявляется не просто обычной усталостью. В данном случае следует обратить внимание на следующие симптомы: постоянная слабость; нарушение памяти и концентрации внимания; беспокойство; раздражительность; депрессивное состояние; беспричинные мышечные, суставные, сильные головные боли в височных областях; плохой сон. Присоединяются частые простудные заболевания, касающиеся горла (фарингит), воспаляются шейные, подмышечные лимфоузлы, обостряются хронические патологии.
В большинстве случаев, при первых признаках усталости, достаточно дать организму отдых и он придёт в норму. Но, если в течение нескольких месяцев (до полугода) вышеуказанные симптомы не проходят, нужно посетить врача.
После постановки диагноза назначают комплексное лечение. В первую очередь полноценный отдых и сон. Корректируется диета, которая должна содержать полный комплекс витаминов, минералов, микроэлементов. Продумывается лечебно-физкультурный комплекс, включают массажные, водные процедуры. Параллельно санируют все очаги инфекции в организме. Из медикаментов применяют: антидепрессанты, транквилизаторы, магний, витамины, иммуностимуляторы, противовирусные. Народная медицина также помогает бороться с болезнью своими рецептами.
Синдром не приводит к смерти. Однако, этого состояния лучше не допускать. Перерывы в работе, активный образ жизни, отдых на природе, полноценное питание помогут сохранить жизненные силы.