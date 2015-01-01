Как правильно выбрать нижнее белье?
Поговорим о нижнем белье. Каким оно должно быть? Изящным, кружевным, сексуальным, атласным, шикарным? Да, и таким тоже, но не всегда и не только. Выбор нижнего белья - дело крайне ответственное, ведь оно должно быть удобным, позволять вам свободно и естественно двигаться, должно позволять дышать вашему телу, должно подчеркивать вашу фигуру и корректировать недостатки, а также должно быть, конечно, красивым и доставлять вам удовольствие. Купить нижнее белье можно на сайте интернет магазина InSecret.com.ua, где представлен широкий ассортимент качественного белья по выгодным ценам.
Итак, на что обратить внимание:
1. Материал. Безусловно, лучше предпочесть натуральные материалы: хлопок, шелк, микрофибру. Для повседневной носки и для сна выбирайте хлопок, а шелк очень приятно носить летом, он охлаждает кожу. Синтетику можно надевать изредка, но лучше все-таки потратиться на красивое белье «натурального происхождения».
2. Форма белья. Форма нижнего белья достаточно разнообразна, однако большинство женщин предпочитают самый простой и практичный вариант - бюстгальтер и трусики. Самое главное – найти подходящую форму и размер бюстгальтера. С маленькой грудью можно позволить себе больше вариаций - это могут быть совсем тоненькие кружевные бюстгальтеры на тоненьких лямках, бюстгальтеры push-up для вечернего выхода, даже спортивные топики. Женщинам с крупными формами обязательно нужно выбирать хорошо поддерживающее белье, с крупной, плотной чашкой, широкими бретелями. Найти элегантную модель такого белья будет сложнее.
Форма трусиков также диктуется объемами тела. Худышки могут выбрать любые трусики, в том числе и стринги (хотя это не самый здоровый и уже не самый актуальный вариант). Полным женщинам стоит предпочесть шортики, панталоны или классические слипы. Трусики с высокими вырезами зрительно удлинят ноги.
Женщинам, которые хотят скорректировать полноватую фигуру, надо выбрать утягивающие трусики и корсет. Так вы сможете создать стройный силуэт.
3. Белье должно подходить под одежду. Белье не должно выглядывать из-под одежды, хотя это было популярно какое-то время в уличной моде, но это дурной тон, особенно в деловой среде. Под деловую одежду лучше одевать гладкое, простое белье. Под одежду с разными вырезами можно купить многопозиционный бюстгальтер, бретели которого можно перестегивать под разные вырезы. Существуют силиконовые чашечки без бретелей для одежды без спинки, но они, как правило, не очень хорошо поддерживают грудь. Под сильно облегающую одежду надо носить бесшовное белье, под полупрозрачную – белье тон в тон или телесного цвета.
4. Белье должно быть удобным. Оно не должно врезаться в кожу, давить, раздражать, тереть. Косточки бюстгальтера, если они есть, должны быть закругленными. Он должен идеально подходить по размеру. Никогда не покупайте белье без примерки.
5. Беременные и кормящие женщины должны особенно тщательно выбирать нижнее белье. К сожалению, не так просто бывает найти красивое белье для этого периода жизни, все же самое главное – это удобство и натуральность. Особенно надо позаботиться о груди, которая постоянно меняет размер. Для этого существую маечки и бюстгальтеры с эластичной чашкой, которая принимает нужную форму. Желательно поддерживать грудь не только в дневное, но и в ночное время, чтобы кожа груди не растянулась, и она радовала вас красивой формой еще долгое время.
6. Сексуальность. Ну и, конечно, женщине просто необходимо иметь хотя бы один по-настоящему красивый, роскошный комплект белья для особенных случаев.
Будьте любимы и желанны!