Бузова, прощай: Тимур Батрутдинов показал новую избранницу

На протяжении нескольких месяцев Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов успешно морочили головы своим поклонникам, изображая зарождающийся роман. Парочка держала интригу, время от времени появляясь вместе в самых неожиданных местах.instagram.com/timurbatrutdinovКак и положено знающей себе цену девочке, Ольга «обижалась» на шутки друзей Тимура по Камеди, а тот, как и подобает преданному воздыхателю, защищал свою даму сердца от обидчиков.instagram.com/timurbatrutdinovСейчас, конечно, уже почти никто и не вспоминает о пиар-романе Бузовой и Батрутдинова, особенно после того как ведущая «Дома-2» искала себе жениха на шоу «Замуж за Бузову».instagram.com/buzova86Подписчики инстаграма Тимура Батрутдинова мечтают, чтобы он вернулся к Ольге БузовойСегодня у себя в инстаграм Тимур Батрутдинов разместил фото с симпатичной блондинкой. Девушка носит титул «Мисс Финляндия» и, похоже, очарована нашим шоуменом. А уж сам-то Тимур уверенно строит далеко идущие планы, которыми делится с фолловерами:Я и мисс Финляндия Алина Воронкова налаживаем международные отношения. Сойдёмся?instagram.com/timurbatrutdinovНаверно Тимур Батрутдинов и не ожидал, что поклонники по прежнему видят его только с Ольгой Бузовой. В обсуждениях к фото артиста с финской красавицей появилось сразу несколько постов, посвящённых звезде телестройки, причем Тимуру настоятельно рекомендуют снова подумать о том, как завоевать Бузову:stuchilina_natalia Тимур ,а я что то не поняла сразу , что будет второй сезон шоу "Замуж за Бузову "? если так то толькол с тобой и тоько финал - это такой Ты и Ольга Бузова. . И встать на колено и само предложение руки и сердца )) Как всё я представляю ... 020bb да он специально приобнял, чтобы Оля приревновала helenshchu На вас проклятье Бузовой 😂 oksyarapova Оля Бузова больше подходит,с ней ты настоящий!!! marinakanat.2407 Бузова лучше была. И пара красивая anuttaaleksandrova Ольча лучше, Тим 😁Муж Натальи Ионовой потряс своей внешностью, а Ксению Собчак обвинили в предательствеНеизвестно, насколько далеко зашла дружба Александра Чистякова и Ксении Анатольевны, но на днях они вместе побывали на дне рождения Паулины Андреевой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen