Все самое плохое про каждый знак зодиака

ОвенЧрезмерно импульсивный и неуравновешенный знак. В любом возрасте себя как маленький ребенок: орет громче всех, топает ногами, машет руками, закатывает истерику. Также человек является эгоистом до мозга костей. Обязательно хочет все попробовать, ко всему приложить свою силу. А ее у протеже Марса немало. Как и завышенных, ничем не оправданных амбиций. Забавно то, что ошибки и грабли ничему человека не учат. Упорно бьется лбом об стену. Поэтому и чувство юмора знака оставляет желать лучшего. Тупой солдатский юмор - это про Овна. Слишком прямолинейный, бестактный и наглый тип человека. Никогда не соблюдает очереди.ТелецМеркантильный, скупой и расчетливый человек. Когда речь заходит о деньгах, Телец превращается в старину Скруджа. Чрезвычайно консервативный и упрямый, очень медленно разгоняется по жизни. Становится сплошной мукой для своих партнеров. Чтобы пойти на обычную дружескую вечеринку человека нужно уговаривать целый месяц. А к врачам затащить просто невозможно. Отсюда различные хронические заболевания. Наиболее частой проблемой становится лишний вес. Тельцы не знают меры в еде и ведут малоактивный образ жизни. Повседневное поведение редко отличается хорошими манерами. В этом простодушном и приземленном человеке удивляет лишь страсть к предметам роскоши. Однако даже их он любит дарить исключительно себе, проявляя природную жадность.БлизнецыЭти ребята ведут себя абсолютно аморально. Нравственные принципы у них отсутствуют напрочь. Поэтому у них часто происходят конфликты с окружающими, истинный мотив которых они просто не понимают. Слишком легкомысленно относятся к чувствам других, желают слушать лишь себя любимых. Много суетятся, проявляют лишние эмоции, постоянно хитрят и скрывают часть информации. Свои ошибки признавать не любят, прощения не просят. Они скорее насолят человеку за спиной, распустят о нем грязные слухи, чем выяснят все противоречия лицом к лицу. Также Близнецы не умеют концентрироваться на чем-то одном. Их неудержимая тяга к переменам откровенно бесит близких людей. Построить с Близнецами стабильный союз неимоверно сложно. К тому же они жутко расточительны, безответственно распоряжаются деньгами.РакЧеловек обожает строить из себя жертву. Все вокруг становятся негодяями и идиотами при этом. Если же Рак реально погружается в депрессию, то лучше бежать куда глаза глядят. Иначе можно просто заразиться его ужасной меланхолией. Зато с чувством юмора у человека все в порядке. Вот только направлен он обычно на соперника. Жестоко посмеяться над кем-то - любимое занятие коварного Рака. Это самый злопамятный и злобный знак зодиака. В тандеме со Скорпионом могут загрызть кого угодно. А еще эти ребята жуткие ретрограды, постоянно оглядываются в прошлое. Во всем предпочитают полагаться на авторитеты, даже если они давно умерли. Любят покопаться в чувствах других людей, найти для себя в этом выгоду. К слову, о выгоде - Раки обожают выставлять себя покровителями. Для важности набирают лишний вес, обзаводятся богатым потомством. Однако на деле помогают людям редко.ЛевВлюблен в себя тотально. За собственным сиянием не видит никого. Обожает развлекаться, спускать на себя крупные суммы денег. Пробует все удовольствия, какие только есть на Земле: от натуральных гейзеров - до синтетических наркотиков. Пойдет на все, чтобы прославиться. Даже друзей легко предаст, но выйдет на сцену. Поэтому среди Львов столько политиков. Лицемеры и гордецы - они редко бывают искренними собеседниками. Свое кошачье обаяние они включают тогда, когда им от человека что-то нужно. С огромным удовольствием занимают руководящие посты, поскольку это прекрасная возможность поиздеваться над другими и получить все лавры себе. Также Львы не могут жить без лести, постоянных комплиментов. Если они этого не получают от своих знакомых, то очень быстро начинают их ненавидеть, вычеркивают из списка друзей. Свой рот практически не закрывают, жаждут внимания публики. Этим ребятам явно не хватает самоиронии.ДеваПомнят про мелкие обиды пуще Раков. Мстят обидчикам беспредельно жестоко. Их аналитический ум позволяет продумать идеальный план преступления, и уйти при этом безнаказанным. При этом обидеть их легче простого: достаточно нагадить в их собственном доме. Они маниакально повернуты на чистоте и порядке. Гораздо легче заслужить их презрение, чем уважение. Устанавливают непомерные требования к партнерам и близким. А после очередного расставания замыкаются в себе и становятся педантичными одиночками. Общеизвестна их любовь к критике. Вместо поддержки их любимые люди часто получают порцию острых стрел. Даже детей не воспитывают, а скорее муштруют. Просто Девы искренне считают, что делают человеку лучше. При этом ранят его в самое сердце хуже врага. С настоящим соперником они редко выходят на бой, предпочитая трусливо выжидать свой момент. А до этого они копят деньги (жуткие материалисты), свою ненависть и практические знания.ВесыСтоль же аморальны, как и Близнецы. Вот только делают свои пакости Весы осознанно. Нести ответственность при этом упорно не желают. Часто становятся юристами, чтобы иметь возможность ускользнуть от возмездия. Характеризуются трусливой душой, капризным характером, тягой к необузданной роскоши. Психика ребята далека от равновесия, обычно наблюдается перекос в одну сторону. Среди мужчин часто встречаются представители нетрадиционной ориентации, а среди женщин - мужеподобные бабы. Последние могут нахамить на ровном месте, уничтожить любого словесно. Не умеют пить, быстро деградируют при этом. То же самое касается и вопросов любви. Союз с Весами не отличается надежностью и стабильностью. Запросто могут кем-то увлечься, оставить семью. Если деньги у партнера закончатся - результат будет тот же. Весы чрезвычайно корыстны, все предпочитают хапать себе. В воспитании детей придерживаются каких-то маловразумительных идеалистических принципов.СкорпионСколько гадостей не говори - все будет применимо к Скорпиону. Это черная дыра зодиака: сюда стекаются все человеческие пороки. Зачем звезды наделили этого человека колоссальной силой - абсолютно непонятно. Поскольку использует ее Скорпион лишь для того, чтобы расправляться со своими обидчиками. А врагов у него много с таким то характером. Тормоза у Скорпионов отсутствуют напрочь - переходить им дорогу никому не рекомендуется. Не только снесут, но еще и поездят по трупу. Действуют ребята беспощадно, максимально жестоко. Ревнуют близких людей до безумия, ничего никогда не прощают. С огромным удовольствием совершают дурные поступки: искушают, провоцируют, соблазняют, манипулируют и т.д. Им нравится издеваться на людьми, быть демиургом. Всех остальных людей они считают плебсом, недостойными муравьями. Не стесняются воровать, обманывать любовников. К слову, в постели выжимают из человека все соки, а потом просто уходят. Могут даже бросить несколько долларов и сказать, что он "большего не стоит".СтрелецСкандалисты, авантюристы, жизнерадостные проходимцы. Могут болтать без умолку, переплюнут даже Близнецов в этом. Обожают хамить и громко выяснять отношения в обществе. С юмором у Стрельцов также не в порядке: он у них всегда с подвохом. Шутки задевают личное достоинство человека. Таким образом ребята пробуют их силу, проверяют способности интеллекта. При достойном ответе ретируются, уходят от открытой драки. Водят настоящую дружбу с алкоголем - пьют и не пьянеют. Могут запросто опуститься на дно социальной лестницы, а затем снова подняться ради более сильных искушений. Везде ищут приключений на пятую точку. Часто забывают про потребности своей семьи, пускают деньги на пустое. Грустить или извиняться при этом даже не помышляют. Сострадать другому Стрельцы категорически не умеют. Предпочитают дружбу любви, поскольку слишком свободолюбивы. Отсюда множество браков, неразборчивость половых связей. Также не любят кому-то подчиняться.КозерогОчень приземленный, но упрямый знак зодиака. Любит настоять на своем, даже если его мнение далеко от идеального. Экономит на всем: от денег - до выражения эмоций. Добиться любви от черствого Козерога чрезвычайно сложно. Все, что его интересует, находится где-то выше, в сфере элиты и больших денег. Близкие люди этим требованиям редко отвечают, если только брак не был заключен Козерогом по расчету. А подобное явление довольно часто можно встретить. Деньги им нужны, чтобы занять высокое социально положение в обществе. Это тщеславные коршуны. А еще они обожают навязывать другим свои правила, требовать беспрекословного выполнения. Свое поражение Козероги никогда не признают, будут пытаться выиграть любым способом. Парадокс знака в том, что интеллекта ему часто не хватает. Всю свою жизненную теорию они черпают из чужих источников.ВодолейЦинизм этих ребят просто зашкаливает. Чувства границы полностью отсутствует. Они могут с наивными глазами совершать самую невероятную подлость. При это осознают все прекрасно, нарочно испытывают терпение и силы человека. Обожают эпатировать публику, угрожать миру революциями. Это взрослые инфанты зодиака. Они не ведают разницы между любовью и дружбой, своим и чужим. Партнер-Водолей - это худшее, что можно представить. Очень часто нуждается в одиночестве, личном пространстве. О сексуальных потребностях другого даже не задумывается. К любовным чувствам относится бездушно - расстается с партнерами как со старой вещью. К браку Водолеи приходят очень поздно. До этого времени они заняты лишь тем, что нарушают все известные нормы приличия, и хохочут над обескураженными от дерзости и обиды людей. Им все равно чем заниматься - войной или научными исследованиями. Человеческая жизнь для них - условность. Творческие ребята чаще всех остальных становятся завсегдатаями психиатрических больниц. Их идеи гениальны, но реализовать их лучше не стоит.РыбыМягкотелые, капризные и безответственные ребята. Их трусость даже может быть ничем не объяснима. Рыбам просто лень оказывать помощь, действовать решительно и смело. Они склонны к обману, лицемерию, коварству. Им нравится быть приспособленцами и содержанками. Плывут по течению и не испытывают по этому поводу никаких угрызений совести. На мир смотрят через розовые очки: желают всего и побольше. Часто пускают сентиментальные слюни, пишут любовные письма воображаемым принцам и принцессам. Жаждут того, чтобы их забрали в земной рай загорать и пить коктейли. Среди представителей знака больше всего алкоголиков и наркоманов. До поры до времени их спасает только чувство юмора. Самоирония у ребят хорошая, но и язвить они определенно умеют.

Источник: www.allwomens.ru/zen