«Вся сморщенная»: Паулина Андреева на фото без ретуши разочаровала пользователей соцсетей

Засветившись несколько лет назад в сериале «Оттепель», Паулина Андреева сумела за это время сделать головокружительную карьеру. Актрису мечтают заполучить в свои проекты самые успешные режиссёры, а в театре на спектаклях с её участием постоянные аншлаги.instagram.com/teatrbilet.ruМногочисленные глянцевые журналы публикуют фотографии Паулины Андреевой, от которых невозможно отвести взгляд: настолько внешность актрисы завораживает.instagram.com/nataliakovalenkovaНесмотря на многочисленную армию своих поклонников, Паулина Андреева не балует их новыми фотографиями. В Инстаграм Паулины Андреевой всего два снимка — актриса не большая любительница соцсетей.Тем не менее время от времени новые фотографии Паулины Андреевой можно отыскать в микроблогах других пользователей Instagram.На премьере спектакля Олега Меньшикова Паулина Андреева выглядела постаревшейНа днях в театре им. Ермоловой состоялась премьера нового спектакля Олега Меньшикова «Макбет». Поддержать актёра пришло немало звёзд. Так, на премьере появилась Алла Пугачёва.instagram.com/ermolova_theaterВ адрес Примадонны в Сети пользователи оставили немало лестных комментариев:olesikii Алла Борисовна такая худенькая стала, не узнать даже doctorchanov Чудо! Великая А.Б. и Мастер! И корона к месту! Здорово!!!Тамара Гверцетели — давняя поклонница таланта Олега Меньшикова:instagram.com/olegmenshikov.ruВ соцсети появились фотографии Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Однако снимки красавицы Паулины вызвали недоумение у некоторых пользователей Сети, которые привыкли видеть актрису с идеальным макияжем и без единой морщинки.instagram.com/ermolova_theaterФолловеры шокированы тем, как выглядит Паулина Андреева без фотошопа:liliakatrichfa А Паулинка то без ретуши, страшновата iu.lia776 О боже, это же сколько фотошопа на других фото , если тут совсем вся сморщенная на лице , жесть., не успела отредактировать..instagram.com/olegmenshikov.ru«Совсем не похожа»: Татьяну Овсиенко не узнали поклонникиНа протяжении нескольких лет Татьяну Овсиенко почти не видно было ни в шоу-программах, ни на праздничных концертах. За это время певица сильно изменилась. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen