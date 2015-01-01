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«Вся сморщенная»: Паулина Андреева на фото без ретуши разочаровала пользователей соцсетей

Andre
«Вся сморщенная»: Паулина Андреева на фото без ретуши разочаровала пользователей соцсетей
Засветившись несколько лет назад в сериале «Оттепель», Паулина Андреева сумела за это время сделать головокружительную карьеру. Актрису мечтают заполучить в свои проекты самые успешные режиссёры, а в театре на спектаклях с её участием постоянные аншлаги.

instagram.com/teatrbilet.ru

Многочисленные глянцевые журналы публикуют фотографии Паулины Андреевой, от которых невозможно отвести взгляд: настолько внешность актрисы завораживает.

instagram.com/nataliakovalenkova

Несмотря на многочисленную армию своих поклонников, Паулина Андреева не балует их новыми фотографиями. В Инстаграм Паулины Андреевой всего два снимка — актриса не большая любительница соцсетей.

Тем не менее время от времени новые фотографии Паулины Андреевой можно отыскать в микроблогах других пользователей Instagram. 

На премьере спектакля Олега Меньшикова Паулина Андреева выглядела постаревшей

На днях в театре им. Ермоловой состоялась премьера нового спектакля Олега Меньшикова «Макбет». Поддержать актёра пришло немало звёзд. Так, на премьере появилась Алла Пугачёва. 

instagram.com/ermolova_theater

В адрес Примадонны в Сети пользователи оставили немало лестных комментариев:

olesikii Алла Борисовна такая худенькая стала, не узнать даже doctorchanov Чудо! Великая А.Б. и Мастер! И корона к месту! Здорово!!!

Тамара Гверцетели — давняя поклонница таланта Олега Меньшикова:

instagram.com/olegmenshikov.ru

В соцсети появились фотографии Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Однако снимки красавицы Паулины вызвали недоумение у некоторых пользователей Сети, которые привыкли видеть актрису с идеальным макияжем и без единой морщинки.

instagram.com/ermolova_theater

Фолловеры шокированы тем, как выглядит Паулина Андреева без фотошопа:

liliakatrichfa А Паулинка то без ретуши, страшновата iu.lia776 О боже, это же сколько фотошопа на других фото , если тут совсем вся сморщенная на лице , жесть., не успела отредактировать..

instagram.com/olegmenshikov.ru

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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