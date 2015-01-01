«Глазки-то загорелись...»: любитель пенсионерок Прохор Шаляпин показал редкое фото с женой Евгения Петросяна

Семейная жизнь Прохора Шаляпина и Ларисы Копёнкиной не задалась, но наделала в своё время много шума. Молодожёны, не стесняясь, публиковали в своих блогах откровенные фото, которые вызывали бурные обсуждения в соцсетях.Такого внимания к себе не привлекала даже Анастасия Волочкова. Все последние новости шоу-бизнеса в то время пестрели заголовками о семейной жизни Прохора Шаляпина и Ларисы Копёнкиной.instagram.com/p_shalyapinИ даже после неудачного романа с Анной Калашниковой Шаляпин снова проводит время с Копёнкиной: экс-супруги регулярно отдыхают, вместе путешествуют, и, конечно, ходят на телепрограммы.А вот в Интернете благодаря браку артиста с женщиной, которая старше его матери, за певцом прочно закрепился шлейф любителя пенсионерок.instagram.com/p_shalyapinФото Прохора Шаляпина с Еленой Степаненко фолловеры восприняли, как намёк на роман артистовПрохор Шаляпин сейчас активно «раскручивает» экс-супругу Армена Джигарханяна. Вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской певец перед камерами с удовольствием интригует поклонников новым романом. Однако, надо сказать, мало кто верит в искренность чувств Прохора и Виталины, считая такие отношения очередным пиаром, придуманным создателями шоу-программ.instagram.com/p_shalyapinА вот сегодняшний снимок Шаляпина с Еленой Степаненко, которая вот-вот оформит развод с Евгением Петросяном и станет богатой свободной женщиной, заинтересовал фолловеров Прохора Шаляпина. Певец признался, что уже много лет является поклонником юмористки:С моей землячкой, очаровательной Леной Степаненко , на фото мне 17 лет , и я уже был поклонником её таланта!instagram.com/p_shalyapinПодписчики Инстаграма Прохора Шаляпина по-своему восприняли признания артиста:m.a.r.t.i.n.77 У прохора глазки то загорелись... cimonatick Прохор, это что за намёки?)))))))))) shelizeta Она теперь свободна. Дерзай! irina.melnikova.3701 Прохор новая пассия молодец,!!!! ekaterina_kijanenko Опять на пенсионерок потянуло?) alexgauda Проха хватай!! Она как раз свободна😂😂Андрей Разин: «В ближайшее время может произойти убийство Алексея Навального»Сегодня в Инстаграм Алексея Навального появилось его фото с семьёй. Дети и жена оппозиционера держат чемоданы — семейство решило уехать из Москвы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen