Как сейчас укладывать укороченный боб: Лучшие варианты прически из Парижа

В начале октября в Париже завершилась неделя моды весна-лето 2019. Многие звездные гости и модели в этом раз появились на публике с укороченным бобом. Поэтому стрижка рискует стать трендовой будущей весной.Удобно и красивоУкороченный боб – универсальная прическа, которая идет женщинам любого возраста, цветотипа и структуры волос. Она выглядит роскошно. Сейчас акцент делается на естественность и простоту, поэтому стоит отложить средства для стайлинга. Достаточно легкого мусса для фиксации прядок, который не позволит растрепаться прическе. Фактурные локоны, актуальные в этом сезоне, тоже придется демонстрировать без лака для волос.Самым популярным считается боб-каре с удлиненными спереди прядями и укороченным затылком. Оригинальную прическу можно делать хоть каждый день в зависимости от настроения. Достаточно сменить пробор или сделать новую форму челки в салоне.Slicked backТренд на зачесанные назад волосы в стрижке боб набирает популярность после показа Энтони Ваккарелло на SS19. На шоу Saint Laurent модели Аня Рубик и Сара Брэннон не только вышли на подиум с прической slicked back, но и еще кардинально перекрасили волосы.Взъерошенный бобПрическу можно разнообразить, уложив пряди ломаными завитками. Легкие волны делают при помощи бигуди, плойки или пенки для создания эффекта мокрых волос.Яркие краски и креативностьЕсли не боитесь контрастных прядей, можно применить цветной омбре или балаяж. В тренде и необычные стрижки. Стилисты дополняют боб выбритым виском или затылком, делают рисунки на выбритой части, комбинируют с ярким окрашиванием.

Источник: www.allwomens.ru/zen