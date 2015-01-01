Что мужчины не любят в отношениях: 4 типа поведения, которые почти все женщины используют

Отношения бывают идеальными только в сказках и фильмах о любви. В жизни, по мнению мужчин, им мешают быть таковыми… женщины. Специалист по межличностным отношениям Елена Цитрава назвала 4 главных женских линии поведения, которые не позволяют мужчинам чувствовать себя гармонично и счастливо в брачном союзе.Когда не жена, а мамочкаМужчины не любят, когда отношения с любимой женщиной строятся по принципу мама-сын. Тотальная опека заставляет мужчину чувствовать себя беспомощным, слабым, немужественным. Конечно, хорошо, когда жена переживает, чтобы муж был сытым, тепло одетым, чистым, когда напоминает о важных вещах и предвидит возможные неприятности. Но когда это доходит до унизительных для мужского достоинства нравоучений, отношения становятся зависимыми либо дают трещину.Зависимость, когда мужчина не имеет внутреннего стержня, чтобы противостоять напору женщины, либо устал бороться, ничем не лучше стремительно рушащихся отношений. Хотя мужчина и остается в семье, его безропотность порождает безынициативность, безответственность, безвольность. У него просто нет стимула занимать лидерские позиции. Положение ребенка удобно, а если неудобно, мужчина уйдет из отношений.Материнские проявления в поведении женщины выражаются по-разному:Упреки:«Сколько раз тебе напоминать, что надо вынести мусор!»«Я устала собирать твои носки по всему дому!»«Руки-крюки! Ты даже полку повесить ровно не можешь!»Указания и контроль:«Позвони мне, когда будешь на месте. А то я тебя знаю!»«Доешь суп, чтобы я дно тарелки увидела!»«Шапку надень! Зима на улице!»Уговоры и сюсюканье:«Крошечка, моя. Съешь кашку: ложечку за маму, ложечку за папу. Не хочешь кашку? Тогда съешь конфетку!»«Надень сегодня синюю рубашку. Как не хочешь? А ты надень! Сделай мамочке приятно!»«Давай поедем по магазинам. Что значит, не любишь шопинг? Тебе нужны новые ботинки и брюки. Ты прямо как маленький!Обслуживание:«Поешь картошечку. Не хочешь? Тогда я тебе пельменей твоих любимых сварю. Ты не голодный? Ну все равно! Я тебе бутербродик сделаю!»«Оставь посуду в раковине. Я сама помою!»«Лежи, любимый. Я сама сбегаю за хлебом!»Ответственность и инициатива:«Я сама выберу отель для отдыха, ты не знаешь как!»«Пусть деньги будут у меня. Ты не умеешь ими распоряжаться!»«Лучше я сама схожу на родительское собрание. Ты мямля!»Когда женщина вечная жертваСуществует золотой закон психологии отношений: женщина сначала должна полюбить и позаботиться о себе, потом о супруге, и только потом о детях. И это не закон эгоизма. Женщина обязана любить себя, иначе из чего она узнает, как любить других. Мужчины требуют от женщин повиновения, но любят строптивых, знающих себе цену. Когда женщина ставит на первое место супруга, потом все остальное, и только после этого себя, она определяет себе неприоритетное место и учит этому мужчину. В таком случае нечего обижаться, что мужчина забывает поздравить с днем рождения, подарить цветы или накормить семью, года женщина болеет.Распространенные ошибки женщин-жертв:Отказ от маленьких радостей и больших удовольствий:«Я не могу позволить себе это платье!»«Я не могу съесть больший кусок своего любимого пирога, а мужу оставить меньший!»«Я не смогу пойти на встречу с подругами, если не сварю борщ!»Отказ от увлечений и хобби:«Я отказалась от танцев ради супруга. Ему не нравится, что я отлучаюсь!»«Я прекратила ходить в горные походы, потому что мой муж не любит, когда я трачу время напрасно!»«Я бросила строить карьеру, чтобы у супруга появилось больше времени на свою!»Отказ от друзей и родственников:«Моему супругу не нравятся мои школьные подруги, хотя он с ними даже не знаком. Теперь мне приходится делать вид, что и я с ними не знакома!»«Мой муж считает моего брата слишком бедным для нашего круга и запрещает звать его в гости!»«Любимый не может терпеть мою маму. Я вынуждена с ней встречаться тайком, иначе он бросит меня!»Когда женщина спасительница и мученицаВеликомученицы, которые всегда готовы подставлять мужчине свое сильное плечо, взваливать на себя мужские обязанности, зарабатывать кровью и потом деньги, будут всю жизнь мучиться этой тягостью, и, возможно, заслужат награду посмертно, но никогда не получат в награду любовь мужчины. Если в отношениях женщина перетаскивает на себя роль супергероя, мужчине нечего в них делать. Не задержится он в отношениях и если женщина будет его постоянно спасать: от прошлой безответной любви, тяжелого детства, коварного начальника и т. д. Когда женщина не может позволить мужчине быть мужчиной, она мыслит так:«Ему попадались бесчестные, непорядочные женщины. Я залижу его раны!»«Я костьми лягу, но вылечу его от алкоголизма, даже если он не хочет!»«Да, он меня бьет. Но я его понимаю, это плохая наследственность и воспитание отца-деспота. Надо еще потерпеть. Со мной он станет лучше!»Когда женщина играет в принцессу или «папину дочку»Мужчинам уже набили оскомину все эти рафинированные «куклы Барби», которые воспринимают их за папочек, обязанных ублажать, исполнять капризы, оплачивать прихоти. Все эти игры, если и интересны, то на начальных стадиях отношений. Дальше мужчина либо относится к женщине потребительски, как к вещи, за которую он дорого заплатил, либо будет требовать от принцессы другой роли, роли женщины с практическим применением. Мужчины хотят, чтобы не только их «потребляли». Они тоже хотят потреблять. Потреблять любовь, заботу, комфорт.Многие барышни избирают позицию принцессы, потому что она наиболее удобна. Удобна для женщины, но не для мужчины.«Мой такой милашка! Пообещал мне новенький Мерседес. Но я думаю, что пора ему раскошелиться на машину подороже. Из Мерседесов я давно выросла!»«Муж обещает мне купить салон красоты. Представляю себе зависть подруг!»«Если мой «папик» узнает, что я не бросила курить, не видать мне поездки на Мальдивы!»Вряд ли, когда мужчина выбирает спутницу жизни, он представляет себе именно такие отношения. Союзы с беспомощными принцессками редко бывают продолжительными. Если женщина не вырастает из «папиной дочки» отношения рано или поздно себя изживают.Психолог Елена Цитрава Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen