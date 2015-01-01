Какой знак зодиака вас идеально дополняет?

Каждый из нас обладает уникальным набором качеств и является самодостаточной личностью. Но если углубиться, то всегда можно найти моменты, которые хотелось бы улучшить. Можно ходить на различные курсы, заниматься самопознанием, много путешествовать. Однако оптимальным вариантом является встреча с человеком, который идеально дополняет вас. Подобное партнерство очень быстро начинает приносить конкретные плоды.Овен - ВесыСвязка этих кардинальных знаков может принести обоим максимум выгоды. Овен символизирует собой решительное действие, проявление мощной энергии. Однако природное упрямство и нетерпеливость знака часто приводят к конфликтам с окружающими. Чтобы этого избежать, необходимо долго учиться дипломатии, красоте гармоничных взаимоотношений. Но лучше, когда человека будет направлять партнер-Весы. Этот представитель воздушной стихии умеет распоряжаться энергией так, что она приносит благо всем окружающим. Они легко устанавливают нужные контакты, принимают правильные решения. Весам необходима лишь сила и целеустремленность Овна, чтобы добиться колоссальных результатов. Поэтому ребятам рекомендуется действовать вместе.Телец - СкорпионОба знака являются проводниками материальных и духовных ценностей в жизнь человека. Они отвечают за все виды ресурсов, контролируют денежные потоки, являются собственниками по натуре. Однако у них есть существенное различие: Телец считается главным консерватором зодиака и не любит выходить из зоны комфорта. И это мешает представителю знака добиваться грандиозных результатов. Скорпион же, наоборот, отличается своей амбициозностью, смелостью и готовностью выходить за рамки. Представителю водной стихии не хватает лишь надежного партнера, способного воплотить все идеи в реальность. Сочетание личных качеств этих ребят будет удивительным образом способствовать трансформации честолюбивой энергии в материальные вещи. Они гармонично дополняют друг друга, и помогают в полной мере удовлетворить потребности каждого в отдельности.Близнецы - СтрелецВеликие интеллектуалы зодиака. Оба всю жизнь занимаются накоплением знаний, находятся в поиске истин. Близнецы превосходно обращаются с информацией, умело собирают и анализируют ее. Для этого они устанавливают миллион контактов с полезными людьми, получают доступ в самые закрытие кабинеты. Однако восприимчивым ребятам не хватает разборчивости, умения концентрироваться на главной цели. Их внимание постоянно распыляется по мелочам. Стрелец же, напротив, умеет держать в уме единственную цель, прагматично добиваясь ее в жизни. Человек отличается глобальным мировоззрением, способностью преобразовывать личный опыт в полезные артефакты для общества. Представитель огненной стихии может значительно облегчить жизнь Близнецов, направив их усилия и изыскания в нужную сторону. Близнецы, в свою очередь, могут ускорить любое начинание Стрельцов. Они молниеносно распространяют информацию, проводят высокие идеи партнера в широкие массы.Рак - КозерогОба знака являются примером того, как нужно рационально использовать свое время. Только Рак все внимание направляет на семью, а Козерог - на карьерные достижения. Однако и в первом случае, и во втором - это выполнение обязательств перед обществом. Верный Козерог идеально дополняет эмоционального Рака, предоставляя тому возможность заботиться о другом и упорядочивать собственную личную жизнь. Рак же дает ему надежный тыл, постоянный источник энергии. Он подпитывает Козерога, делает человека более гибким и дипломатичным. В этой связке можно увидеть идеальный баланс честолюбивого ума и чувственного сердца.Лев - ВодолейОба человека не представляют своей жизни без общества. Лев находит в нем признание своих заслуг, внимание восхищенной публики. Он нуждается в самовыражении, чувствует потребность влиять на других людей. Водолеям же нравится создавать что-то новое вместе с единомышленниками, безудержно творить. Ребятам не хватает лишь постоянного источника энергии, а также чувства ответственности. Представители этих знаков могут гармонично дополнить друг друга, научиться новому. Водолеи в этом тандеме получат надежный тыл, поддержку, силы. Львы же научатся взаимодействовать с другими более дипломатично, научатся уважать чужую свободу, смогут в полной мере реализовать свои таланты. Их союз способен привести к качественным преобразованиям окружающего мира.Дева - РыбыПрактичным и рациональным Девам часто не хватает легкости, некоторой доли безумства в жизни. Они слишком ответственно подходят ко всему, становятся чересчур серьезными. А вот мечтательным Рыбам определенно не хватает прагматичности. Ребята слишком часто погружаются в мечты, убегают от настоящего. Им нравится быть безответственными, свободными от любых обязательств. Для нормальной жизни им нужен кто-то, кто вернет их на Землю, научит воплощать фантазии в реальность. На такую роль идеально подходит Дева. Представитель земной стихии быстро систематизирует жизнь Рыб, приведет ее в порядок. Красивые теории и гениальные идеи получат возможность материализоваться в жизни. Это принесет благо не только обоим, но и всему обществу в целом.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen