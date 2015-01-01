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«Цыганский папа с подтанцовкой»: в интернете посмеялись над модными Киркоровым и Рудковской

Andre
«Цыганский папа с подтанцовкой»: в интернете посмеялись над модными Киркоровым и Рудковской
Известной своей любовью к знаменитым брендам Яне Рудковской нередко приходится читать в свой адрес множество критики. Даже авторитетные специалисты в фешн-индустрии отмечали, что со вкусом у Рудковской беда: бизнес-леди пополняет свой гардероб вещами самых именитых дизайнеров. При этом некоторые вещи смотрятся на Рудковской нелепо и смешно.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Инстаграм Яны Рудковской напоминает модный бутик в престижном торговом центре. Всё самое нарядное и дорогое жена Евгения Плющенко демонстрирует на страницах своего блога.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Каждый выход в свет требует нового дорогого наряда. 

instagram.com/rudkovskayaofficial

Рудковская насмешила фолловеров очередным появлением в брендовых нарядах

Только что в инстаграм Яны Рудковской появилось видео с вечеринки, посвящённой бренду Moschino. Вместе с друзьями, среди которых оказался и лучезарный любитель «глиттера» Филипп Киркоров, Яна кокетливо демонстрирует свой модный лук.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Компания в цепях, блёстках и пайетках рассмешила пользователей сети. Комментаторы поглумились над любителями дорогих брендов:

vasilenija Цыганский папа с подтанцовкой)) i.golovkina 100 % фрики...ужас... как три сороки на блестящее.... helenaarekhova новогодние игрушки tatiana_6862 Клоуны natali.tretiakova Ужас а не наряд. Колхозницы и доярки из села кукуева oxia7 Какой колхоз...ёлочные игрушки...

instagram.com/rudkovskayaofficial

«Кто-то тут явно лишний»: старший сын Рудковской высказался о Гном Гномыче

В инстаграм Яны Рудковской сложно отыскать фотографии её старших детей — приёмного Андрея и родного Николая Батуриных. Подростки предпочитают оставаться в тени. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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