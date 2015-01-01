«Цыганский папа с подтанцовкой»: в интернете посмеялись над модными Киркоровым и Рудковской

Известной своей любовью к знаменитым брендам Яне Рудковской нередко приходится читать в свой адрес множество критики. Даже авторитетные специалисты в фешн-индустрии отмечали, что со вкусом у Рудковской беда: бизнес-леди пополняет свой гардероб вещами самых именитых дизайнеров. При этом некоторые вещи смотрятся на Рудковской нелепо и смешно.instagram.com/rudkovskayaofficialИнстаграм Яны Рудковской напоминает модный бутик в престижном торговом центре. Всё самое нарядное и дорогое жена Евгения Плющенко демонстрирует на страницах своего блога.instagram.com/rudkovskayaofficialКаждый выход в свет требует нового дорогого наряда.instagram.com/rudkovskayaofficialРудковская насмешила фолловеров очередным появлением в брендовых нарядахТолько что в инстаграм Яны Рудковской появилось видео с вечеринки, посвящённой бренду Moschino. Вместе с друзьями, среди которых оказался и лучезарный любитель «глиттера» Филипп Киркоров, Яна кокетливо демонстрирует свой модный лук.instagram.com/rudkovskayaofficialКомпания в цепях, блёстках и пайетках рассмешила пользователей сети. Комментаторы поглумились над любителями дорогих брендов:vasilenija Цыганский папа с подтанцовкой)) i.golovkina 100 % фрики...ужас... как три сороки на блестящее.... helenaarekhova новогодние игрушки tatiana_6862 Клоуны natali.tretiakova Ужас а не наряд. Колхозницы и доярки из села кукуева oxia7 Какой колхоз...ёлочные игрушки...instagram.com/rudkovskayaofficial«Кто-то тут явно лишний»: старший сын Рудковской высказался о Гном ГномычеВ инстаграм Яны Рудковской сложно отыскать фотографии её старших детей — приёмного Андрея и родного Николая Батуриных. Подростки предпочитают оставаться в тени. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen