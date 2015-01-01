«А как же беременность»: Эвелина Блёданс резвится на Крымском побережье

Три месяца назад Эвелина Блёданс, если верить телевизору, сделала ЭКО. По словам актрисы, процедура помогла и скоро она снова станет мамой. Однако интернет-пользователи уже не доверяют слепо шоу-программам Андрея Малахова. Зрители подозревают, что все эфиры создаются по заранее утверждённому сценарию.instagram.com/bledansПодписчики блога в Инстаграм Эвелины Блёданс внимательно отслеживают последние новости звезды: всё-таки решение стать мамой в 50 лет многими воспринимается скептически.instagram.com/bledansА в жизни Блёданс за это время, похоже, ничего не поменялось. Героиня проекта «Маски-шоу» как и прежде появляется на телешоу, ездит отдыхать, встречается с друзьями, посещает звёздные тусовки.instagram.com/bledansНикаких внешних изменений с Блёданс не происходит — грудь не увеличивается, живот не растёт.instagram.com/bledansДа и о своей беременности Эвелина не распространяется, хотя могла бы рассказать о вкусовых изменениях, о новых привычках… Похоже, Блёданс забыла, что сделала ЭКО и собирается в третий раз стать матерью…instagram.com/bledansЭвелина Блёданс игнорирует многочисленные вопросы о беременностиУроженка Крыма Эвелина Блёданс не упускает случая вернуться на любимый полуостров. Актриса регулярно прилетает на ЮБК, о чём сообщает в Instagram.Сегодня в микроблоге Блёданс появилась серия новых фото из Крыма, которые удивили фолловеров актрисы.Эвелина сообщила, что еле удержалась от соблазна искупаться в Чёрном море:instagram.com/bledansНа одном из снимков, наверно, от избытка чувств Эвелина Блёданс продемонстрировала гимнастическую стойку.instagram.com/bledansРезвящуюся на свежем воздухе актрису забросали вопросами о беременности. Интернет-пользователи подозревают, что Блёданс и Малахов просто выдумали историю с ЭКО:renskayaanna Эвелина, как протекает Ваша Беременность? Или все таки это был просто пиар? kris_tina1409 …на беременную явно не похожа. Так кувыркаться...😄 ekaterina.teptyareva А как же беременность??? emana86 А вы разве не беременная? evelinagriskeliene Зачем было врать...Вроде взрослая женщина. l_bondarenko23 я тоже в шоке от кувырков, а может это спец упражнения для современных беременных😂😂😂Эвелина Блёданс охотно отвечала на комментарии, касающиеся поездки в Крым, творческих планов и её розового костюма, однако проигнорировала все вопросы о беременности, а некоторые, особенно неудобные, даже удалила. Возможно, телезвезда не ожидала, что за её беременностью так внимательно будет следить интернет-сообщество.«Вроде беременна она»: наряд Ирины Салтыковой вызвал споры в сетиДаже в 52 года Ирина Салтыкова выглядит не хуже, чем в 90-е, когда песни в её исполнении покоряли вершины хит-парадов. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen