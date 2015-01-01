Рита Дакота поселилась в любимом номере Путина на Бали
Конечно, пережить предательство любимого мужчины, а затем развод очень непросто. Рита Дакота старается избавиться от негативных эмоций. Чтобы развеяться, певица отправилась отдохнуть на Бали.
instagram.com/ritadakota
В Инстаграм Риты Дакоты одна за другой появляются яркие фотографии из путешествия по экзотическому острову.
instagram.com/ritadakota
Артистка с удовольствием делится с поклонниками своими впечатлениями. Вот только некоторые сообщения от Дакоты вызывают споры и удивление у пользователей Сети…
Риту Дакоту высмеяли за упоминание Путина в качестве рекламы отеля
Сегодня в блоге Риты Дакоты появилось фото, сделанное в бассейне дорогого отеля. Певица восторженно описала, насколько высокий уровень сервиса предоставляется гостям заведения — шикарный пляж без волн, умопомрачительное меню, и даже унитаз с тёплой "сидушкой".
instagram.com/ritadakota
Но самое главное — это то, что остановилась Рита Дакота… в любимом номере Владимира Путина!
instagram.com/ritadakota
Для многих пользователей Instagram стало откровением, что Путин так запросто ездит отдыхать на Бали. Причём отель, который «облюбовал» глава государства, не закрытый охраняемый частный комплекс, а вполне себе оживлённое место, куда может приехать любой желающий.
Подписчики Риты Дакоты усомнились в словах певицы, решив, что она немного приврала, чтоб усилить впечатление от своего отдыха в глазах поклонников:
sofisstar Путин если и мог там отдыхать то при условии что ему отдали бы весь отель. А в целом все знают что такие люди отдыхают по виллам , с усиленной службой безопасности) Путин и номер в отеле . Именно это правда 😂😂😂😂😂😂 maria_orlova88 @ritadakota Путин на Бали? 😂 todorovaksyu Что? Путин отдыхает на Бали?😐
Интересно, как много существует «любимых отелей» Путина? И знает ли об этом он сам? 😂
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Источник: www.allwomens.ru/zen