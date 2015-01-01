Наталья Штурм показала редкое фото со взрослой дочерью
В начале 90-х певица Наталья Штурм прославилась благодаря хиту «Школьный роман». Долгие годы об артистке ничего не было слышно, пока недавно она не стала публиковать в соцсетях скандальные фотографии. Не проходило и дня, чтобы Наталья Штурм не разместила в Instagram фото в стиле ню. Артистку критиковали, ругали в обсуждениях, однако Наталья не обращала внимания на советы моралистов. В результате позабытая певица снова начала мелькать в колонках последних новостей шоу-бизнеса, а вскоре Штурм стала желанным гостем на всевозможных ток-шоу.
instagram.com/nataliashturm
Вот уж действительно, «грудью проложила себе» путь к славе 52-летняя Наталья Штурм.
instagram.com/nataliashturm
К удовольствию критиков, сегодня в Инстаграм Натальи Штурм перестали появляться её обнажённые снимки. Зато всё чаще певица обращается к вечным ценностям.
Так, артистка всё больше времени проводит со своим сыном.
instagram.com/nataliashturm
А сегодня подписчики Натальи и вовсе были удивлены — в блоге певицы появилось редкое фото с дочерью.
Похожесть Натальи Штурм и её дочери поразила фолловеров
Дочери Натальи Штурм Лене в следующем году исполнится 30 лет. На фото, которые артистка разместила в сети, она вместе дочкой отдыхает в ресторане.
instagram.com/nataliashturm
Певица гордо сообщила, что дочь всегда приглашает её в самые лучшие рестораны:
Вы спрашивали где фото с дочерью?) Вот они. Как всегда приглашает маму в лучшие рестораны).
instagram.com/nataliashturm
Не все подписчики Натальи Штурм знали, что у неё есть взрослая дочь. Фото из ресторана удивило фолловеров, ведь женщины очень похожи:
super.svetli Вот это вы похожи😊😊👍прям одно лицо! _altenka_ Доча похожа очень на маму) mysovaveronika На вас дочка очень похожа😍😘💋! katti_suncity_sochi Вы не похожи на маму. Такая молодая и красивая!!!! Сестры как минимум!!!! Очень похожи! 👍
instagram.com/nataliashturm
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Источник: www.allwomens.ru/zen