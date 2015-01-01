Наталья Штурм показала редкое фото со взрослой дочерью

В начале 90-х певица Наталья Штурм прославилась благодаря хиту «Школьный роман». Долгие годы об артистке ничего не было слышно, пока недавно она не стала публиковать в соцсетях скандальные фотографии. Не проходило и дня, чтобы Наталья Штурм не разместила в Instagram фото в стиле ню. Артистку критиковали, ругали в обсуждениях, однако Наталья не обращала внимания на советы моралистов. В результате позабытая певица снова начала мелькать в колонках последних новостей шоу-бизнеса, а вскоре Штурм стала желанным гостем на всевозможных ток-шоу.instagram.com/nataliashturmВот уж действительно, «грудью проложила себе» путь к славе 52-летняя Наталья Штурм.instagram.com/nataliashturmК удовольствию критиков, сегодня в Инстаграм Натальи Штурм перестали появляться её обнажённые снимки. Зато всё чаще певица обращается к вечным ценностям.Так, артистка всё больше времени проводит со своим сыном.instagram.com/nataliashturmА сегодня подписчики Натальи и вовсе были удивлены — в блоге певицы появилось редкое фото с дочерью.Похожесть Натальи Штурм и её дочери поразила фолловеровДочери Натальи Штурм Лене в следующем году исполнится 30 лет. На фото, которые артистка разместила в сети, она вместе дочкой отдыхает в ресторане.instagram.com/nataliashturmПевица гордо сообщила, что дочь всегда приглашает её в самые лучшие рестораны:Вы спрашивали где фото с дочерью?) Вот они. Как всегда приглашает маму в лучшие рестораны).instagram.com/nataliashturmНе все подписчики Натальи Штурм знали, что у неё есть взрослая дочь. Фото из ресторана удивило фолловеров, ведь женщины очень похожи:super.svetli Вот это вы похожи😊😊👍прям одно лицо! _altenka_ Доча похожа очень на маму) mysovaveronika На вас дочка очень похожа😍😘💋! katti_suncity_sochi Вы не похожи на маму. Такая молодая и красивая!!!! Сестры как минимум!!!! Очень похожи! 👍instagram.com/nataliashturm«Ни носа, ни рта»: Юлия Началова переусердствовала с фотошопомВ Инстаграм Юлии Началовой, похоже, не осталось ни одного снимка, который бы певица не прогнала через фотошоп. Артистка регулярно «размывает» морщины и деффекты кожи, из-за чего певицу иногда сложно узнать. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen