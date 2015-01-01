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Каких парней следует избегать каждому знаку зодиака

Andre
Каких парней следует избегать каждому знаку зодиака
Овен

Женщинам-Овнам нужно держаться подальше от провокаторов и подстрекателей. Чаще всего под личиной любителей вызвать у кого-то сильные эмоции скрываются энергетические вампиры, которые не упустят шанс паразитировать за счет сильного человека, коим и является каждая представительница огненной стихии.

Телец

Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам избегать отношений с творческими натурами. На начальном этапе все будет казаться прекрасным, но впоследствии роман с ненадежным партнером принесет больше негативных эмоций. После неприятного расставания типичная «земная» дама станет винить себя, даже если причиной появления проблем была не она.

Близнецы

Для свободолюбивых женщин-Близнецов таит опасность роман с настойчивым мужчиной, который привык держать все под своим контролем. На первых порах представительниц этого знака могут привлечь эти качества, но в дальнейшем они на себе испытают, что значит находиться под чьим-то бдительным надзором.

Рак

Женщинам-Ракам не стоит тратить свое время на общение с неопределившимися в жизни людьми, безынициативными, плывущими по течению. «Водным» дамам нужно ощущать рядом сильное плечо, а партнер, который сам о себе позаботиться не в состоянии, принесет им дополнительные проблемы и затормозит их развитие.

Лев

Настоящие враги женщин-Львов – это неуверенные в себе парни, обросшие комплексами. Свою самооценку такие мужчины начнут повышать за счет честолюбивых и ярких представительниц огненной стихии. Типичные Львицы просто не смогут оставить без внимания язвительные комментарии в свою сторону. Постепенно это приведет их к внутреннему дисбалансу.

Дева

Женщинам-Девам не следует отдавать предпочтение поклоннику, который любит пожаловаться на свою жизнь. Рано или поздно такой мужчина начнет паразитировать на хорошем к нему отношении, превращаясь в балласт. Тактичная Дева не сможет сразу оборвать эту связь, но никаких светлых перспектив такой союз ей точно не сулит.

Весы

Женщинам-Весам по-настоящему навредят чрезмерно восприимчивые молодые люди, которые делают из мухи слона. Представительницам этого знака и так непросто найти баланс, а в этом случае о равновесии им придется забыть. Контакт с эмоционально неустойчивым человеком помешает Весам в принятии важных решений.

Скорпион

Женщине-Скорпиону не стоит даже рассматривать возможность закрутить роман с типичным Казановой. Остепенить и подчинить его на не сможет, зато потратит кучу нервов, терзаясь сомнениями в верности партнера. Смириться с таким свободолюбием не сможет ни одна дама, чьей управляющей стихией является вода, но изменить ничего не получится.

Стрелец

Женщины-Стрельцы легко попадаются на удочку льстецов. Им нужно ограничить общение с мужчинами, предпочитающими слова делу. Как правило, за громкими заявлениями и заманчивыми обещания ничего нет. Чтобы лишний раз не испытывать разочарование, «огненная» дама должна сразу отказывать таким кавалерам.

Козерог

Женщинам, чьим управителем является Козерог, совершенно не подходят безответственные мужчины. Необязательность и неумение сдерживать обещания – это те качества, с которыми не смирится ни одна представительница земной стихии. Еще сильнее оттолкнет ее непредсказуемость, поскольку потеря контроля над ситуацией является ее самым страшным кошмаром.

Водолей

Женщины-Водолеи азартны по натуре. Им нравится дух соперничества и чувство соревновательности. Но в любовных отношениях никакого противостояния быть не должно. Если в жизни представительницы этого знака появляется такой поклонник, она должна трансформировать романтическую связь в дружеское общение. Конкуренция рано или поздно разрушит взаимные чувства, оставив неприятный осадок.

Рыбы

Рыбы – крайне чувствительные натуры. Доставить страдания им могут близкие отношения с грубыми или скупыми на эмоции мужчинами, а также нарциссами и эгоистами. Рядом с подобными партнерами женщина, чьей стихией является вода, обречена постоянно ощущать недостаток внимания, без которого она быстро потеряет уверенность в себе.

Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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