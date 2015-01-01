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Полина Диброва опровергла новость о четвёртой беременности

Andre
Полина Диброва опровергла новость о четвёртой беременности
Два дня интернет гудит: сразу несколько СМИ сообщили, что в семье Дмитрия Диброва ожидается очередное пополнение. Даже портал Андрея Малахова «СтарХит» рассказал, что Полина Диброва беременна. Новость подхватили и спешно растиражировали в сети.

starhit.ru

Пользователи интернета бурно обсуждают четвёртую беременность супруги телеведущего. Причём мнения традиционно разделились: часть комментаторов радуются за дружное семейство, а часть — осуждают пару, ведь Дмитрию Диброву уже 58 лет. И даже скандальная блогерша Лена Миро разразилась негативной статьёй в адрес плодовитого ведущего.

miss-tramell.livejournal.com

Полина Диброва шокирована последними новостями о её личной жизни

Не успело сообщество обсудить четвёртую беременность Полины Дибровой, как «Стархит» опубликовал очередной материал, где сообщается, что беременную женщину спасают врачи.

starhit.ru

Полина Диброва хоть и часто появляется в соцсетях, однако узнала о кардинальных событиях в своей жизни лишь сегодня. Жена телеведущего была сильно удивлена новостями о своей беременности:

… откуда идеи про Беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событием 

Что касается операции, то никаких угроз жизни Полины не было. Жена Дмитрия Диброва весь вчерашний день общалась с подругами и вечером посетит стоматолога после операции по удалению кисты:

какая госпитализация? Весь день я провела с гостями клуба. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу.

instagram.com/polinadibrova

Супруга Дмитрия Диброва попросила корреспондентов прекратить придумывать события в её жизни и оставить звёздную семью в покое.

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Юлия Началова разместила в Инстаграме новое фото с подругой. При этом артистка так старалась сделать своё лицо привлекательным, что практически удалила собственный нос. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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