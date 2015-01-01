Полина Диброва опровергла новость о четвёртой беременности

Два дня интернет гудит: сразу несколько СМИ сообщили, что в семье Дмитрия Диброва ожидается очередное пополнение. Даже портал Андрея Малахова «СтарХит» рассказал, что Полина Диброва беременна. Новость подхватили и спешно растиражировали в сети.starhit.ruПользователи интернета бурно обсуждают четвёртую беременность супруги телеведущего. Причём мнения традиционно разделились: часть комментаторов радуются за дружное семейство, а часть — осуждают пару, ведь Дмитрию Диброву уже 58 лет. И даже скандальная блогерша Лена Миро разразилась негативной статьёй в адрес плодовитого ведущего.miss-tramell.livejournal.comПолина Диброва шокирована последними новостями о её личной жизниНе успело сообщество обсудить четвёртую беременность Полины Дибровой, как «Стархит» опубликовал очередной материал, где сообщается, что беременную женщину спасают врачи.starhit.ruПолина Диброва хоть и часто появляется в соцсетях, однако узнала о кардинальных событиях в своей жизни лишь сегодня. Жена телеведущего была сильно удивлена новостями о своей беременности:… откуда идеи про Беременность? Что не так? Поправилась? Похудела? Фотография неудачная? С чего вы взяли? У меня нет времени читать прессу, зато куча друзей поздравили с важным событиемЧто касается операции, то никаких угроз жизни Полины не было. Жена Дмитрия Диброва весь вчерашний день общалась с подругами и вечером посетит стоматолога после операции по удалению кисты:какая госпитализация? Весь день я провела с гостями клуба. Сейчас нахожусь в клинике с детишками, а после еду снимать швы к своему стоматологу.instagram.com/polinadibrovaСупруга Дмитрия Диброва попросила корреспондентов прекратить придумывать события в её жизни и оставить звёздную семью в покое.Юлию Началову высмеяли за желание обмануть подписчиков при помощи фотошопаЮлия Началова разместила в Инстаграме новое фото с подругой. При этом артистка так старалась сделать своё лицо привлекательным, что практически удалила собственный нос. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen