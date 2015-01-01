В каком возрасте лучше всего заводить детей каждому знаку зодиака

ОвенДля Овнов большое значение имеет профессиональное становление, поэтому дети, рожденные рано, будут испытывать недостаток внимания со стороны амбициозных родителей. Астрологи считают, что оптимальным для представителей этого знака является период 30-35 лет, когда вместе с карьерными достижениями придет жизненный опыт.ТелецТельцы ответственно подходят ко всему, что может изменить их привычный уклад. Планирование детей – не исключение. О продолжении рода они задумываются после 25 лет, а самым лучшим возрастом с астрологической точки зрения считается год, близкий к цифре 30. В это время Тельцы еще полны сил, но уже имеют хорошую материальную базу.БлизнецыБлизнецам не рекомендуется рано заводить детей, поскольку их собственное детство часто затягивается до 23-25 лет. Появление еще одного члена семьи не должно быть их прихотью или очередным экспериментом. Более осознанными представители этого знака становятся после 30, поэтому заводить первого ребенка им стоит в 33-35 лет.РакТипичные Раки – это заботливые и любящие родители. Гороскоп рекомендует им озаботиться вопросами продолжения рода в возрасте 25-27 лет. Те, у кого появляются поздние дети, склонны проявлять по отношению к ним гиперопеку. Молодые Раки будут относиться ко всему менее эмоционально, но на их врожденной ответственности это никак не отразиться.ЛевВо всем, что касается деторождения, Львам следует придерживаться золотой середины – 30-33 лет. Раннее появление ребенка отвлечет представителей этого знака от профессионального и личностного развития, о чем они в дальнейшем будут жалеть. Поздние роды приведут к тому, что Лев начнет слишком сильно давить своим авторитетом на подрастающее чадо.ДеваДевы проявляют серьезность на любом этапе своей жизни. Это тот редкий случай, когда ранние дети не станут помехой их собственному развитию. У гиперответственных земных людей не возникнет проблем в совмещении учебы или работы с материнством (отцовством). Для них подходящим возрастом астрологи назвали период с 20 до 25 лет.ВесыПеред тем как стать родителями, Весам необходимо набраться жизненного опыта и самореализоваться. Только в этом случае у них не возникнет проблем с правильным подходом к воспитанию. Как правило, становление личности представителей этого знака завершается к 25 годам. Таким образом, появление первенца целесообразно планировать в возрасте 27-30 лет.СкорпионКак известно, с годами негативные черты характера ухудшаются. Скорпионы обладают не самым простым нравом, поэтому им с рождением детей астрологи советуют не тянуть. Если они смогут стать родителями в возрасте 20-24 лет, то увеличат шансы на хорошие взаимоотношения в семье. В противном случае эмоциональный контакт между поколениям будет слабее.СтрелецСтрелец легок на подъем и всегда готов к спонтанным приключениям. Конечно, ранний ребенок станет для него тяжелым бременем. О готовности к такому важному в жизни каждого человека событию можно говорить только после 30 лет. Оптимальным возрастом специалисты в области астрологии считают период с 33 до 38 лет. К этому времени приоритеты неугомонных Стрельцов меняются в сторону семьи.КозерогТипичного Козерога не испугать ответственностью, но он сам не горит желанием побыстрее создать семью. Появление детей рассматривается им только при наличии надежного партнера и финансовой стабильности. Однако надолго откладывать этот шаг ему тоже не стоит, поскольку потом будет сложнее менять привычный образ жизни. Рекомендуемый астрологами возраст – 27-29 лет.ВодолейСреди представителей этого знака много убежденных чайлдфри. Водолеи слишком ценят свое личное пространство, поэтому с планированием детей они не торопятся. Поменяться что-то в их сознании может только с преодолением 30-летнего рубежа. Им лучше думать о продолжении рода после 33 лет, когда они сами придут к такому решению.РыбыВ противовес предыдущему знаку Рыбы очень любят детей и даже не задумываются над вопросом, нужны ли они в семье. Появление ребенка мотивирует их развиваться во всех сферах жизни. О полной эмоциональной готовности в случае Рыб можно говорить, когда они находятся в возрасте 25 лет. Астрологи рекомендуют им родить первенца в ближайшие к этому юбилею годы.Астролог Маша Новик Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen