«Это намёк»: Максим Виторган показал Ксению Собчак рядом с аистом и ребёнком
Известие о том, что Ксения Собчак во второй раз беременна, появилось несколько месяцев назад. Тем не менее как ни пытались интернет-пользователи рассмотреть на новых фотографиях телезвезды какие-либо изменения в её формах, лишние килограммы пока не заметны.
instagram.com/xenia_sobchak
Постепенно новость о беременности Собчак утратила свою актуальность, и поклонники знаменитости решили, что в звёздном семействе пока не предвидится пополнения.
instagram.com/xenia_sobchak
Однако сегодняшний пост мужа Ксении Собчак оказался как нельзя кстати для любителей шарад…
В серии фотографий от Максима Виторгана подписчики увидели намёк на то, что Ксения Собчак ждёт второго ребёнка
Супруг экс-кандидатки в президенты России подготовил своей жене сюрприз к дню рождения: Максим решил показать Ксении Венгрию, в которой, как оказалось, та никогда не была.
instagram.com/mvitorgan
Пара наслаждается путешествием, посещает интересные места и достопримечательности, о чём можно почитать на их страничках в Instagram.
instagram.com/xenia_sobchak
Сегодня в блоге Виторгана появилась серия ярких фото, сделанных в уникальном замке, построенном скульптором Яном Бори в честь своей любимой жены. Художник создал всё своими руками, поэтому замок считается символом большой любви.
instagram.com/mvitorgan
Среди фотографий, сделанных во время экскурсии по замку, в Инстаграм Максима Виторгана попало фото Ксении Собчак. Экс-ведущая «Дома-2» позирует на скамье на фоне белоснежной скульптуры аиста, на спине которого примостился ребёнок.
instagram.com/mvitorgan
Подписчики Максима Виторгана обратили внимание на фон снимка, посчитав такую композицию явным намёком на беременность Ксении:
apmgsh mvitorgan, это намёк?;) kksemechka Аист,ребёнок и Ксения😂👍
Интересно, действительно ли в фотографии Максима Виторгана зашифрована информация о второй беременности Собчак, или супруги просто не смогли отказать себе в удовольствии потроллить подписчиков?
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Неизвестно, насколько далеко зашла дружба Александра Чистякова и Ксении Анатольевны, но на днях они вместе побывали на дне рождения Паулины Андреевой. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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