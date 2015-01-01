Женские имена, которые сулят власть и деньги своим обладательницам

Владислава. Одно из значений – «владеющая славой». Обладательница этого имени достаточно умна, чтобы понимать, когда применять свою силу и лидерские способности. Она никогда не отсиживается в стороне, предпочитая быть в самом центре событий. Владиславу отличает свободолюбие, она не терпит чужого влияния, поэтому во всем стремится быть главной.Дарья. Самые популярные трактовки: «богатая», «победительница», «владеющая». Энергетически сильное имя, которое наделяет представительницу прекрасного пола решительностью, импульсивностью, храбростью, высокими интеллектуальными способностями. Она не боится рисковать, и Судьба благоволит ей. Дарья легко справляется с материальными трудностями или вообще не испытывает их в течение всей жизни.Злата. Это красивое старинное имя уже само по себе является талисманом, привлекающим материальный достаток, ведь в переводе оно означает «золото». Женщина, которая его носит, притягивает в свою жизнь успех и благополучие. Она и сама это понимает, но не может просто ждать счастья и бездействовать. Злата с энтузиазмом берется за самые сложные дела и доводит их до логического завершения.Каролина. Имя, которое переводится как «королева», говорит само за себя. Его обладательница стремится к роскошной жизни и делает для этого все возможное. Ее сильная сторона – невероятная харизма, благодаря которой ей удается получить желаемое. Каролина легко идет по жизни, оставляя позади конкурентов. Ощущение власти добавляет ей сил и является стимулом двигаться дальше.Кира. В переводе с греческого означает «госпожа» или «повелительница», и эти определения очень точно характеризуют носительницу энергетически сильного имени. Кира рано начинает проявлять лидерские качества, самостоятельность и невероятное упорство. Она уверенно идет к своей цели (иногда по головам), способна принимать жесткие решения, а подсказкой ей служит отличная интуиция.Марфа. Колоритное имя сразу обращает внимание на того, кто его носит. Трактуют его как «хозяйка» или «госпожа». Марфа обладает типичными мужскими чертами характера, необходимыми для того, чтобы занять свое место под солнцем. Ее силе воле завидуют окружающие, а стремительность в принятии верных решений вызывает восхищение даже у недоброжелателей. Она проявляет невероятную активность и предприимчивость, что помогает ей добиться своих целей.Матильда. Имя образовано от древнегерманских слов «сила», «власть», «битва». Его обладательница отличается несгибаемым волевым характером, ранним проявлением лидерских качеств, желанием подчинить себе обстоятельства. Во взрослой жизни Матильда строит успешную карьеру и окружает себя комфортом.Нора. Короткое, но яркое имя имеет скандинавские корни. Переводится оно как «почитаемая» и наделяет представительницу слабого пола выраженным честолюбием. Она стремится продемонстрировать свою значимость, часто бывает излишне горделивой, но это не мешает ей в жизни. Природный азарт и неиссякаемый оптимизм являются залогом ее успешного будущего.Регина. Один из вариантов перевода с латинского – «царица». Ведет себя обладательница этого имени соответственно: проявляет независимость, решительность, честолюбие. Ее лидерские качества раскрываются постепенно, поскольку она не привыкла сразу заявлять о себе, но окружающие рано или поздно понимают, с кем имеют дело. Регина успешно строит карьеру, не надеясь на материальную помощь от кого бы то ни было.Стефания. Старинное благозвучное имя произошло от греческого слова «венец». В некоторых интерпретациях встречается также перевод «корона». Женщина, которая его носит, создает обманчивое впечатление мягкой натуры. За внешней хрупкостью скрывается проницательный ум, холодный расчет, требовательность по отношению к окружающим. Стефания никогда не упустит свой шанс на лучшую жизнь. Она буквально притягивает к себе потенциальных покровителей.Ярослава. Этому красивому женскому имени приписывают значения «сильная» и «яркая». Его обладательница имеет стойкий характер, активную жизненную позицию, нацеленность на результат. Благодаря природной сообразительности все схватывает на лету, за что ее высоко ценят в профессиональной сфере. Это качество в сочетании с трудолюбием позволяет Ярославе быстро продвигаться по карьерной лестнице.Антропонимист Екатерина Петухова Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen