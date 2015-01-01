Длинные волосы: Стильные прически для женщин 45+

Популярное мнение о том, что женщинам после 45 лет не идут причёски на длинные волосы опровергают голливудские звезды. Например, Джулия Робертс, Лора Лейтон, Дрю Бэрримор демонстрируют красиво уложенные волосы и не стремятся убирать длину.В любом возрасте можно эффектно выглядеть с длинными волосами. Правда, придется учитывать ряд нюансов при выборе укладки. На лице появляются морщины, кожа теряет тургор, пряди становятся тоньше. Но ряд стрижек могут сгладить ситуацию.КаскадПрическа придаст локонам ухоженный вид, объем, так как техника стрижки подразумевает чередование прядей разной длины. Не стоит путать стрижку с лесенкой, которая, наоборот, привлечет внимание к возрастным изменениям кожи лица, особенно шее.Небрежные локоныЕстественность в моде. При помощи утюжка можно вытянуть пряди в прикорневой зоне, а затем накрутить волосы на крупные бигуди или при помощи плойки. Не используйте после лак для фиксации волос, а замените его на легкий мусс.Укладка на одну сторонуЗачесывайте пряди на одну сторону или связывайте их в небрежный пучок. В последнем варианте можно выпустить боковую прядку, которая визуально удлинит лицо.Вечерняя прическаПышная макушка с собранными волосами назад – классический вариант укладок, которые придают женщине элегантный вид.Гладкие волосыПрямые пряди идут почти всем, но при условии, что они действительно гладкие. Чтобы укладка выглядела как из глянцевого журнала, выпрямите волосы утюжком на тканевой или керамической основе, используя выпрямляющие средства для волос.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Cпециально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen