«Как же низко пал Малахов»: ведущего раскритиковали из-за Светланы Лободы, видео

После циклов передач о Шурыгиной, о Виталине Цымбалюк-Романовской, о невестах Прохора Шаляпина и прочих долгоиграющих героях-фриках зрители всё чаще высказывают мысль, что эфиры Андрея Малахова превратились в низкопробные сериалы с придуманными сценариями. Ради рейтингов телеведущий готов, похоже, на любые авантюры.instagram.com/malakhov007На программах Андрея Малахова последние годы можно увидеть одних и тех же «экспертов», чьи заслуги в культурной жизни страны весьма сомнительны.nstagram.com/reshetovasteamСегодня у себя в Инстаграм Андрей Малахов анонсировал очередную программу, которая будет посвящена Светлане Лободе. Ведущий взволнованно сообщил, что певица сама родила дочь:Сегодня в #прямойэфир : эксклюзивное часовое интервью с невероятным домашним видео @lobodaofficial о том, что ей пришлось пережить за последние 2 недели в больнице, о родах в США ( да, она рожала сама) , об отце дочери, о новых песнях и о воскресных службах в храме...А в сюжете, посвящённом предстоящей программе, Андрей Малахов пафосно заявил, что вся страна была шокирована новостью о госпитализации Лободы:Подписчики Instagram Андрея Малахова негативно отозвались о «несчастной» Светлане ЛободеПод сюжетом о Светлане Лободе подписчики Андрея Малахова оставили массу критических комментариев. Фолловеров удивило то восхищение телеведущего, с которым он сообщил, как мужественно переносит певица жизненные испытания, выпавшие на её долю. Комментаторов удивило, что Малахов считает чем-то героическим то, что женщина сама родила ребёнка:veronichka164540 Ваууу надо же .оказывается самой можно рожать 👍.а я думала аист приносит .это надо смотреть ,ей орден надо на грудь 🔥с ее деньгами в Америке одна 😢ну как же жалко ее ( lena25romanova Я в шоке! Сама рожала! Сама в больнице лежала! Сама песню спела! Это сенсация!!!! Нобелевскую премию лободе !!!! В книгу рекордов Гиннесса её! sizova7027 Она рожала сама, а остальные так, аист приносит😆Пользователи Сети отметили, что уровень Андрея Малахова как журналиста упал. Ведущий пытается сделать хайп из любого события:lubaglazova Малахов закончился как шоумен и журналист,говорит растягивая слова - противно слушать надо идти учиться у Скабеевой как надо печатать слова. _irinalapina Опять как всегда вся страна. Вся страна ждала именно такую передачу. Как же низко пал Малахов, жаль, столько негатива в его сторону, вместе с участниками его шоу.Друзья, а какому ток-шоу вы доверяете?Любитель пенсионерок Прохор Шаляпин показал редкое фото с женой Евгения ПетросянаПрохор Шаляпин сейчас активно «раскручивает» экс-супругу Армена Джигарханяна. Вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской певец перед камерами с удовольствием интригует поклонников новым романом. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen