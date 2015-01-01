Где и как лучше играть на реальные деньги онлайн?
Неповторимые эмоции от очередного выигрыша, переживания и выброс адреналина во время раскрутки барабанов – все это незаменимые спутники азартных игр. Сегодня люди практически перестали ходить в «живые» казино и предпочитают проводить время в онлайн-клубах. Отчасти это связано с запретом на игорную деятельность, но это не единственная причина. Зачем куда-то ходить, если можно спокойно, сидя у себя дома открыть любимый игровой автомат и в спокойной обстановке провести за ним время?
А вот где найти эти самые игровые автоматы и как начать на реальные деньги, знают не всем пользователи интернета. Специально для таких людей и создана данная статья, в которой мы поговорим о критериях выбора казино и начале игры на реальные деньги.
Выбор игорного заведения
Начинается все с выбора онлайн-казино. Мы не вправе заставлять вас выбирать какое-либо одно заведение, но в качестве примера хорошего клуба можем привести онлайн-казино Вулкан. Это бренд с богатой историей и хорошей репутацией. Начав играть здесь, вы точно останетесь довольны обслуживанием и сможете начать зарабатывать деньги. Ознакомьтесь с официальным сайтом и зеркалами казино Вулкан, например, с сайтом http://volcanoclub-online.com/zerkalo/, на котором представлено большое разнообразие игровых слотов и доступны различные способы пополнения счета.
Что делать после выбора казино?
Далее наступает момент регистрации. Можно открыть либо сразу реальный счет, либо воспользоваться возможностью потренироваться на демонстрационном профиле. Последний вариант доступен в большинстве крупных казино, и вы без труда сможете бесплатно отточить свои навыки игры.
Регистрация реального счета не занимает много времени и часто возможна путем синхронизации с одним из аккаунтов в социальных сетях. Далее, если вы еще не ознакомились с ассортиментом игрового софта клуба – сделайте это. Выберите для себя 2-3 самых лучших слота и тренируйтесь на них, играя небольшими суммами. Когда почувствуете уверенность, можно приступать к серьезной игре на реальные деньги и делать большие ставки.
Выводить средства лучше, когда ваш банк увеличился в полтора-два раза. Выведите чистую прибыль и оставьте средства для дальнейшей раскрутки общего банка. Так вы сможете всегда оставаться в плюсе и не рисковать проиграть всю сумму за одну ставку.
Перед выбором казино посмотрите, какие платежные системы оно поддерживает. Бывает так, что пользователь хочет внести личные средства на счет, но в списке платежных методов нет подходящего ему варианта. Проконтролируйте этот вопрос заранее.