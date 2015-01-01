Чем популярен игровой автомат Lucky Lady’s Charm
Различные казино онлайн предлагают широкий перечень самых различных автоматов от мировых производителей. Однако большинство пользователей с различными игровыми навыками стремятся опробовать свои силы в Lucky Lady’s Charm Deluxe, подробный обзор которого можно найти на сайте http://lucky.ladycharm.co/obzor-igrovogo-avtomata.
Компания Novomatic приложила максимум усилий, чтобы сделать игру привлекательной с технической точки зрения, снабдила ярким и располагающим музыкальным сопровождением. Поскольку первая версия имела огромный успех среди игровой аудитории, позже была выпущена обновленная игра Lucky Lady’s Charm Deluxe.
В чем сложность игры
Автомат имеет доступную и легкую игровую систему, где присутствует:
- Девять призовых линеек
- Пять барабанов.
Основной смысл автомата заключается в том, чтобы собрать долгожданное изображение Госпожи Удачи и получить долгожданное вознаграждение. Сюжетная линия у игры отсутствует, поэтому принцип ничем не отличается от классических представителей. Это дает возможность использовать автомат для геймеров любого уровня. Для продвинутых – это отличный шанс расслабиться от более сложных игр, а также вспомнить свой первый опыт. Что касается новичков, то Lucky Lady’s Charm – отличный вариант для тренировки, а также общего ознакомления с другими играми.
Кратко с общими возможностями можно ознакомиться в отдельной таблице, которую можно вызвать в любой момент в процессе игры.
Что говорят специалисты
Игра Lucky Lady’s Charm представлена во многих онлайн казино, поскольку автомат пользуется популярностью у пользователей не первый год, как и его вторая, усовершенствованная версия. Важно принять во внимание, что перед тем, как приступить к игре на деньги, есть возможность попробовать бесплатный вариант. Отличительной чертой является перечисление виртуальных кредитов, которые возможно использовать только в рамках игрового поля.
Кроме простоты также стоит выделить наличие двух бонусных режимов:
- Gamble. Пользуется популярностью, поскольку отсутствует строгая система активации. Становится доступным после того, как будут осуществлены перечисления за фриспины и базовую игру
- Free Spins. Становится доступным в том случае, когда выпадает на слотах 3,4,5 скаттеров. В результате каждый игрок может получить до 15 бесплатных вращений, а значит увеличить собственное вознаграждение.
Это автомат, который не обладает множеством дополнительных возможностей, однако игровое меню понятно на интуитивном уровне, что позволяет оперативно начать игровой процесс.