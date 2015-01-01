Кто из мужчин по знаку зодиака чистюля, а кто вечно разводит бардак

12 местоВодолеи абсолютно не приемлют чистоту. В образцовом порядке эти мужчины видят либо застой, либо некое ограничение своей свободолюбивой натуры. Поэтому они нарочно устраивают творческий хаос, чтобы чувствовать себя более комфортно. Грязь их также мало смущает. Именно Водолеи - главные неряхи зодиака.11 местоНе царское это дело - прибираться в доме. Такой девиз гордых Львов, к сожалению их вторых половинок. Без настроения они никогда не возьмут тряпку в свои руки. А если и вытрут зеркало в ванной, то только для того, чтобы в очередной раз полюбоваться на свое отражение.10 местоРыбы должны чувствовать себя очень мотивированными, чтобы приступить к уборке. Зачастую у ребят в голове есть миллион отговорок, чтобы не заниматься домашними делами. Со временем они сваливают весь быт на любимых женщин. Хуже всего, то, что иногда лень парней доходит до предела: они буквально перестают каждый день мыться...9 местоБлизнецы прибираться умеют, делают это весело и беззаботно. Глядя на этих проворных мужчин, женщины могут даже восхититься их азарту в уборке. Однако все очарование пройдет уже через пять минут после ее начала. Дело в том, что Близнецы не способны долго концентрироваться хоть на чем-то. Если они отвечают на телефонный вызов, то тут же забывают о тряпке в своей руке. А еще ребята могут внезапно вспомнить, что они давно не ели...8 местоСтрельцы могут блистать в любом обществе. Их широкий кругозор и безупречный юмор делают свое дело. Однако мало кто знает, что творится в доме этих мужчин. Они не приспособлены к жизни в одном месте. В наведении идеального порядка Стрелец не видит никакого смысла, поскольку уже завтра может сорваться в очередное путешествие.7 местоТельцы относятся к практичным представителям земной стихии. Они любят быть хозяевами в своем доме, следить за образцовым порядком. Однако на этом часто все и заканчивается. Консервативные ребята быстро привыкают к существующему расположению вещей, и забывают за ними ухаживать. Со временем все покрывается многослойной пылью.6 местоВесы любят видеть блеск и чистоту, однако наведение порядка отнимает у них драгоценную энергию. С куда большим удовольствием эти мужчины возьмутся за телефон, чем за грязную тряпку. Тем более, что новый гаджет последней модели они только вчера себе купили... Весы скорее выбросят грязные вещи и купят новые, чем позволят себе терять время и нервы.5 местоЭтих ответственных и хозяйственных мужчин можно было бы ставить всем в пример, если бы не одно "но". Козероги превосходно справляются с любыми бытовыми проблемами, однако делают это не для себя... Их чистоплотность и щепетильный порядок являются нарочитыми, показными. Они постоянно беспокоятся о своей репутации. На первый взгляд все блестит и сияет в их доме. Но если заглянуть под кровать или открыть какой-то шкафчик...4 местоОвны предпочитают действовать серьезно в вопросах быта. Бардак в доме мужчины воспринимают негативно. Им не хочется видеть его, поскольку любой беспорядок нарушает их рациональный подход к делам. Отвлекает от более важных вопросов. Овны искренне мечтают покорить Марс и выселить туда всех безответственных людей: нерях, бездельников, нарушителей порядка и т.д.3 местоПро щепетильное отношение Дев к чистоте ходят легенды. Однако в большей мере это все же касается женщин. Чистоплотность парней также находится на высоком уровне, но без фанатизма. Мужчины не брезгуют грязной тряпкой в руке, и предпочитают убирать за собой сразу, чтобы потом не тратить весь день на уборку. Рациональное мышление Дев касается всего - даже личной гигиены. Они так составят свой план на день, чтобы поход в душ совпал с интенсивным мытьем полов и спортивной зарядкой. Тем самым мужчины сэкономят на воде, совершат много полезных для тела движений и оправдают необходимость уборки.2 местоА вот Скорпионов можно назвать фанатиками чистоты. Они не умеют просто "прибираться". Их жизненное кредо - максимализм во всем. Поэтому уборка в доме этих мужчин чем-то напоминает войну: происходит активное уничтожение всего кривого, грязного и потенциально опасного. Даже самые дальние ящики будут подвергнуты осмотру. Особое внимание представители водной стихии уделят ванной. Там не выживут никакие микробы. Личная гигиена Скорпионов безупречна.1 местоПервое место по праву достается Ракам. Мужчины превыше всего ставят гармонию в своей семье. Даже холостые ребята загодя готовятся к будущему браку: закаляют свою самодисциплину, убираются каждый день. Они буквально воспитывают в себе любовь к чистоте, представляя, как будут передавать свой опыт маленьким детям. Некоторые доходят до крайности: начинают испытывать чувство вины, если пропустят хоть один день. Выходные себе эти мужчины не делают. В их арсенале всегда есть полный спектр бытовой химии на любой случай жизни.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen