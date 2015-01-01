5 теплых юбок, от которых просто невозможно отказаться

Актуальные материалы для юбокЛучшая находка этого осенне-зимнего сезона – теплая юбка-миди. По удобству модель ничем не уступает брюкам. Её можно носить как с объемным свитером, добавив трендовые ботильоны и клетчатое пальто, так и с обтягивающим гольфом и сапогами-чулками.Лучшими материалами для теплых юбок признаны бархат, кожа, шерсть и вельвет. Модными в прошлом сезоне были джинсовые модели, которые отлично сочетались с базовыми вещами гардероба. Юбки будут хорошо подходить для офисного дресс-кода и повседневных аутфитов. Для строгого офисного стиля можно выбрать юбку-карандаш из шерсти или твида.Модные трендыОсенне-зимние коллекции от ведущих брендов всегда включают в себя теплые юбки. Они отличаются от летних коллекций плотностью материала, позволяющей надевать их даже в минус вместе с теплыми колготами.В новом сезоне осень-зима 2018/19 актуальны строгие лаконичные юбки-карандаши в духе Grace Kelly или Jacqueline Kennedy и асимметричные силуэты свободного кроя. Юбки должны быть обязательно теплыми и закрывать колени.Юбка-карандашМодель никогда не выйдет из моды, не наскучит женщинам и домам моды. С каждым годом длина, цвет, отделка и материалы меняются. Важно помнить, что надевать такую юбку лучше всего с объемным верхом.Асимметричный силуэтМодели свободного кроя с асимметричной длиной набирают популярность. Актуальны юбки из нескольких видов клетки. Низ отлично смотрится в тандеме со спокойным однотонным верхом, который помогает уравновесить аутфит.Модное плиссе из шерстиДля морозной погоды подойдет юбка-плиссе из натуральных материалов. Можно надеть объемный свитер, а в качестве обуви – слипоны, ботинки и даже ботильоны. Как вариант, этой осенью хорошо сочетается теплая юбка с белой футболкой, добавить в аутфит можно свитер-накидку из пряжи.Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen