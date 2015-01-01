«Валерий Леонтьев, копия, масло»: Надежда Бабкина поэкспериментировала с причёской

Став лицом «Модного приговора», Надежда Бабкина не упускает случая поэкспериментировать с имиджем. 68-летняя певица держит руку на пульсе моды, поэтому в её гардеробе всегда трендовые вещи.instagram.com/ngbabkinaНе все наряды, которые выбирает артистка, с восторгом принимаются её поклонниками. Время от времени в инстаграм Надежды Бабкиной появляются и критические комментарии. Правда, часто они касаются увлечения пластическими операциями и лишними килограммами.instagram.com/ngbabkinaНовый образ Надежды Бабкиной насмешил её поклонниковСегодня Надежда Георгиевна разместила в блоге фото, на котором она запечатлена с необычной причёской. Вместо привычных локонов или выровненных прядей голову звезды украсили мелкие кудряшки. Такой Бабкину её поклонники ещё не видели.instagram.com/ngbabkinaЭксперимент с причёской не понравился фолловерам. В обсуждениях певицу сравнили с Валерием Леонтьевым и Нонной Мордюковой:kalininasv Валерий Леонтьев, копия, масло! Извините. linnik8672 Неужели всем понравился Ваш образ?....Рядом враги!)))) nataliagenkel А мне Вы напомнили Нонну Мордюкову из фильма "Родня" у нее там такие же кудряшки shmelwomen Мне вы прям напомнили Нонну Мордюкову из «Родни».Мне че то кажется этот стиль не ваш😘 sashkakash Привет, Валера! klava_russka На Леонтьева похожаinstagram.com/ngbabkinaНо не только к кудряшкам Бабкиной высказали интернет-пользователи свои претензии. Подписчики были удивлены обилием блестящих украшений. Вместо того чтобы подчеркнуть образ эффектной «двойкой», Надежда Бабкина одела сразу всё — и серьги, и колье, и браслеты, и кольца… Не хватает, разве что, диадемы:prostoelena1965 Дорого.богато... sharonovnp В лесу родилась ёлочка elena_polinyak Ужаааааас!!! Как можно еще советы давать по моде. При всем моем уважении к НБ новогодняя елка, galinatysenko5132 Чересчур наляписто.во всем мера нужна😂 gmarsim7 Правильно носить же по два украшения, а у вас всё сразу, это нормально? Или вам можно«Прям Нагиев»: Александр Ревва избавился от волос и стал копией известного актёра, фотоУж чего не хватало Александру Ревве — непонятно. Актёр и его образ Артура Пирожкова покорили сердца миллионов зрительниц. Однако звезда Camedy решил кардинально поменять имидж. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen