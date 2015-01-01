Мужские носки как символ счастья: Анастасия Волочкова похвасталась новым романом

Совсем скоро Анастасия Волочкова переплюнет Ольгу Бузову по рекламным заработкам в Instagram. Ещё недавно коллеги звезды «Дома-2» с завистью подсчитывали её доходы от рекламных постов в Инстаграм. По приблизительным подсчётам Ольга Бузова зарабатывала около 6 миллионов рублей в месяц на рекламе.Похоже, землячка Бузовой Анастасия Волочкова не зря занимается анти-пиаром. В блоге звезды балета в последнее время один рекламный пост следует за другим.instagram.com/volochkova_artЧтобы привлечь рекламодателя, а, соответственно, и хорошо заработать на нём, необходимо раскрутить свою страницу в соцсетях. И это прекрасно получилось у Анастасии Волочковой, которая специально провоцирует интернет-пользователей на негатив в свой адрес. Под каждым скандальным постом артистки моментально появляются тысячи комментариев. Фолловеры активно спорят, советую, нападают и защищают, тем самым повышая популярность аккаунта Волочковой.instagram.com/volochkova_artАнастасия Волочкова троллит фолловеров… мужскими ногамиДо недавнего времени главной фишкой Волочковой оставались шпагаты. Однако постепенно растяжка бывшей балерины перестала вызывать интерес у подписчиков.Чтобы вновь спровоцировать скандал у себя в блоге, Волочкова решила заинтриговать интернет-пользователей новым романом. Экс-прима Большого театра не раз хвасталась, что любимые мужчины балуют её роскошными подарками — дорогими машинами и ювелирными изделиями. Поскольку богатых щедрых покровителей муз можно сегодня пересчитать по пальцам, Настя решила не показывать своего нового возлюбленного, а устроить интригу.В инстаграм Анастасия Волочкова уже второй день заливает фотографии… ног своего обожателя:instagram.com/volochkova_artПри этом артистка уверяет, что встретила человека, с которым ей хорошо:И не имеет значения, чьи ноги в чьих руках, в носках или без них 😉 Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только..instagram.com/volochkova_artВ промежутках между постами о любимых носках Волочкова успела прорекламировать Театр Русской песни, салон красоты и системы очистки воды. Доходы от рекламы, видимо, стоят затраченных усилий и обрушившегося негатива, ведь в комментариях подписчики Волочковой не оставили практически ни одного положительного отзыва:liliydzantieva При всём уважении, но это уже чересчур... nikanort1253 Джинсы кстати грязные и старые...ноги то кому, дворнику выкладываете?) Позорище!...."прима"... только чего конкретно alfa_konditer Блиииин... Ну стыдно! Есть балерины, а есть Волочкова. И это разные вещи! Не смешивайте их в одном предложении! Пошлость одна на фотографиях. victoriyash63 У Анастасии рекорд!Не одного хорошего коммнтария. ksyklassen Нась, Вам лечиться надо....instagram.com/volochkova_artЭвелина Блёданс игнорирует многочисленные вопросы о беременностиИнтернет-пользователи подозревают, что Блёданс и Малахов просто выдумали историю с ЭКО. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen