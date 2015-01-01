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Мужские носки как символ счастья: Анастасия Волочкова похвасталась новым романом

Andre
Мужские носки как символ счастья: Анастасия Волочкова похвасталась новым романом
Совсем скоро Анастасия Волочкова переплюнет Ольгу Бузову по рекламным заработкам в Instagram. Ещё недавно коллеги звезды «Дома-2» с завистью подсчитывали её доходы от рекламных постов в Инстаграм. По приблизительным подсчётам Ольга Бузова зарабатывала около 6 миллионов рублей в месяц на рекламе. 

Похоже, землячка Бузовой Анастасия Волочкова не зря занимается анти-пиаром. В блоге звезды балета в последнее время один рекламный пост следует за другим.

 

instagram.com/volochkova_art

Чтобы привлечь рекламодателя, а, соответственно, и хорошо заработать на нём, необходимо раскрутить свою страницу в соцсетях. И это прекрасно получилось у Анастасии Волочковой, которая специально провоцирует интернет-пользователей на негатив в свой адрес. Под каждым скандальным постом артистки моментально появляются тысячи комментариев. Фолловеры активно спорят, советую, нападают и защищают, тем самым повышая популярность аккаунта Волочковой.

instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова троллит фолловеров… мужскими ногами

До недавнего времени главной фишкой Волочковой оставались шпагаты. Однако постепенно растяжка бывшей балерины перестала вызывать интерес у подписчиков. 

Чтобы вновь спровоцировать скандал у себя в блоге, Волочкова решила заинтриговать интернет-пользователей новым романом. Экс-прима Большого театра не раз хвасталась, что любимые мужчины балуют её роскошными подарками — дорогими машинами и ювелирными изделиями. Поскольку богатых щедрых покровителей муз можно сегодня пересчитать по пальцам, Настя решила не показывать своего нового возлюбленного, а устроить интригу.

В инстаграм Анастасия Волочкова уже второй день заливает фотографии… ног своего обожателя:

instagram.com/volochkova_art

При этом артистка уверяет, что встретила человека, с которым ей хорошо:

И не имеет значения, чьи ноги в чьих руках, в носках или без них 😉 Главное, чтобы был рядом человек, ножки которого хочется прижать к груди и не только.. 

 

instagram.com/volochkova_art

В промежутках между постами о любимых носках Волочкова успела прорекламировать Театр Русской песни, салон красоты и системы очистки воды. Доходы от рекламы, видимо, стоят затраченных усилий и обрушившегося негатива, ведь в комментариях подписчики Волочковой не оставили практически ни одного положительного отзыва:

liliydzantieva При всём уважении, но это уже чересчур... nikanort1253 Джинсы кстати грязные и старые...ноги то кому, дворнику выкладываете?) Позорище!...."прима"... только чего конкретно alfa_konditer Блиииин... Ну стыдно! Есть балерины, а есть Волочкова. И это разные вещи! Не смешивайте их в одном предложении! Пошлость одна на фотографиях. victoriyash63 У Анастасии рекорд!Не одного хорошего коммнтария. ksyklassen Нась, Вам лечиться надо....

 

instagram.com/volochkova_art

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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