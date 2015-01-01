«Похоже, двойня или тройня»: Ксения Бородина показала новое фото беременной Регины Тодоренко

Как бы ни скрывали Влад Топалов и Регина Тодоренко свой роман, поклонники очень быстро выяснили, что между звёздами всё серьёзно. Совсем скоро влюблённые впервые станут родителями: телеведущая находится на последних сроках беременности.instagram.com/reginatodorenkoВместо того чтобы уйти в декрет и посвятить всё своё время радостному ожиданию, Регина Тодоренко с удвоенной силой окунулась в работу. Телеведущая запустила новый проект и много времени проводит на работе.instagram.com/reginatodorenkoБудучи достаточно активным пользователем соцсетей, Тодоренко не спешит заполнить свой блог «беременными» постановочными фотографиями. Посты Регины в Instagram посвящены в основном рабочим будням.instagram.com/reginatodorenkoИнстаграм-пользователи дают предсказания о будущем ребёнке Регины Тодоренко и Влада ТопаловаСегодня Регина Тодоренко встретилась в студии с Ксенией Бородиной. Ведущая «Дома-2» поспешила опубликовать совместное фото у себя в Instgaram. На снимке Бородина смотрит в камеру, а Тодоренко увлечена изучением информации в своём смартфоне.instagram.com/borodyliaПодписчики Ксении Бородиной упрекнули ведущую телестройки, которая показала подругу не в самом выгодном свете:mein.haus.88 Капец вы Ксения жестокая женщина)) себя красивую выложила , а Регину перекошенную с двумя подбородками 😂👏Но самой обсуждаемой темой стал вопрос о том, кого же родит Регина Тодоренко. Собравшиеся «эксперты» с полной уверенностью перечислили все возможные варианты развития событий, хотя большинство сошлись во мнении, что ведущая беременна двойней:shevchenko.sbk У Регины , похоже, двойня или тройня. m.suurj У @reginatodorenko девочка будет! juulikisa У Регины мальчик походу mamamatvej21126296 Ого 😲,они двойню что ли ждут?)))))❤️ victoriashvd Там что двойня ) fomenkos1976 У неё наверное двойня?? qold_lion Близняшки походу😂😂«Время виагры закончилось»: Вера Брежнева разочаровала смелым нарядомСольная карьера Веры Брежневой хоть и состоялась, но певица не имеет такого ошеломительного успеха, как во времена «ВИА-Гры». Тем не менее Брежнева является частым гостем на всевозможных музыкальных мероприятиях. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen