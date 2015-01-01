Кто из знаков зодиака разживется деньгами в декабре 2018

СкорпионСкорпионы триумфально завершат 2018 год. Им удастся успешно завершить все дела и добиться целей, которые они перед собой поставили на этот период. Хорошую поддержку представителям водного знака окажут Юпитер и Меркурий, расположившиеся в их доме денег. Гармоничный аспект, образованный этими планетами, позволит значительно преумножить накопления и рассчитаться с долгами. Весь месяц можно назвать денежным, но самые значимые поступления произойдут во второй половине декабря. Некоторые Скорпионы даже смогут себе позволить потратиться на предметы роскоши.РыбыДеньги к Рыбам придут через партнерские отношения, повседневный труд и умение правильно пользоваться поступающей информацией. Прибыль также принесет творческая самореализация. Самой удачной в финансовом плане станет последняя декада месяца. В этот период астрологический дом единомышленников посетит Солнце, а с собой оно принесет материальную награду и признание. Некоторым Рыбам удастся привлечь спонсоров.СтрелецСтрельцы получат реальный шанс укрепить свои финансовые позиции. В этом им будет активно помогать Юпитер, являющийся управителем этого знака. Неожиданных трат можно не опасаться, зато можно рассчитывать на премию или появление дополнительного источника доходов. На получение заслуженного вознаграждения указывает полусекстиль Юпитера и Сатурна. В конце декабря ожидается крупное поступление денежных средств или дорогой подарок.КозерогКозероги могут рассчитывать на успешное устранение финансовых проблем. В астрологическом доме общественных связей будет находиться Марс, который сделает представителей этого знака деятельными и активным. В середине месяца красная планета образует благоприятный аспект с Плутоном, помогая Козерогам добиться высокого положения и поставленных целей.ОвенОвны получат неожиданную материальную помощь. Поскольку в одном из финансовых домов соберутся Меркурий и Венера, можно предположить получение наследства, прибыль от страховых операций, доходы, полученные от удачных биржевых спекуляций. Гороскоп рекомендует заниматься «бумажными вопросами» в течение первых двух недель, поскольку после 13 числа Меркурий изменит положение и перестанет помогать Овнам улучшать качество жизни.ВесыВенера в доме денег пророчит Весам повышение доходов. Одновременно она же может сделать из представителей этого знака настоящих транжир. Если им удастся обуздать желание накупить ненужных непрактичных вещей, то к концу месяца они накопят приличную сумму. Большая часть дохода ожидается в течение первой декады.Каким станет декабрь 2018 для других знаков Зодиака?ДеваВ декабре Девы изрядно потратятся. Покупки будут приятными, но обременительными для их бюджета. Большая часть пойдет на подарки и подготовку к Новому Году. Вполне вероятно, что уже в ближайшее время представители этого знака будут корить себя за несвойственную им расточительность, однако сейчас предпраздничное настроение заглушит голос разума.РакДля Раков последний месяц 2018 года не приготовил никаких сюрпризов. Доходы и расходы будут предсказуемыми, задержек с поступлением не предвидится. Запланированные денежные операции рекомендуется провести в течение первых двух недель.БлизнецыДекабрь разделится для Близнецов на два периода: первая половина месяца принесет прибыль, вторая – убытки. Можно сказать, что к последним числам они выйдут в ноль. Наибольшую опасность представляет участие в авантюрах. Звезды советуют Близнецам воздерживаться от рисковых сделок.ВодолейВ конце года Водолеям рекомендуется не экспериментировать с новыми способами получения доход. Не стоит также менять работу и участвовать в сомнительных мероприятиях. Во всех случаях велик риск нарваться на мошенников. Таким образом, вместо долгожданной прибыли Весам придется подсчитывать материальные убытки.ТелецТельцам не стоит рассчитывать на крупные поступления в течение первого зимнего месяца. Финансовый гороскоп рекомендует им перейти в режим экономии в преддверии праздников. В последних числах может произойти форс-мажор, в результате которого представителям этого знака придется расстаться со значительной суммой.ЛевКонец 2018 года – сложный период для типичных Львов. Как бы ни хотелось им с размахом отметить праздники, придется довольствоваться малым. Крупные покупки обернутся материальным ущербом, поэтому разумно будет отложить их на некоторое время.Астролог Николай Холод

Источник: www.allwomens.ru/zen