Для каких знаков зодиака 2019 год будет денежным

kstuttard/ PixabayБудущий год принесет немало приятных сюрпризов каждому знаку зодиака. Максимально проявить себя смогут трудолюбивые и благородные люди. Именно таких ребят любит хозяйка 2019 года - Желтая Земляная Свинья. Самые смелые и решительные, а также дружелюбные представители зодиакального круга получат свой шанс на успех: финансовая удача повернется к ним лицом и одарит материальными благами. О том, каким именно знакам зодиака "грозит" мешок денег, более подробно читайте далее.Бизнес-аналитикиПоложительные качества Дев не останутся без внимания Хрюшки. Ей импонирует самоотверженность знака в вопросах труда и долга. Скромные Девы славятся своей добросовестностью и самодисциплиной. К деньгам у них также "правильное" отношение: представители знака умеют много работать ради их получения. Собственно, благоприятный прогноз на 2019 год обусловлен заслугами Дев в предыдущих периодах. Когда они инвестировали средства в нужные знания, полезные связи, личное здоровье. Умение работать на перспективу выгодно отличает этих ребят от всех остальных. Поэтому Свинья их непременно одарит. Но и расслабляться не стоит. Все полученные деньги нужно обязательно сохранить. Никому давать в долг не рекомендуется, поскольку это будет минус энергетике. Наградой за свои труды следует распоряжаться самостоятельно, пускать ресурсы на личные нужды. Лучше потратить премию на двухнедельный отпуск в экзотической стране, чем в очередной раз выступить спонсором чьего-то разгильдяйства. Или вложить прибыль в амбициозный проект. Благо, что практически все Девы с рождения являются превосходными бизнес-аналитиками. Они критично подходят ко всему, внимательно изучают детали и требования. Взвешенный подход протеже Меркурия по достоинству оценят бизнес-партнеры.stux/ PixabayИнвесторыВ роли финансовых воротил в следующем году выступят Козероги. Эти ребята долго раскачиваются, взвешивают все материальные и духовные стороны, и в итоге действуют предельно эффективно. Ключевым фактором успеха будет глубокое уважение хозяйки года Свиньи к человеческим качествам Козерогов. Представители знака отличаются ярко выраженным чувством ответственности за все свои действия. Верность незыблемым принципам, готовность годами трудиться - все это вызывает восхищение у окружающих. Дополнительным бонусом выступит приближение управителя знака Сатурна на минимальное расстояние к Земле. Благоприятный для решительных действий период продлится с конца апреля до середины сентября. Козероги получат максимум возможностей для построения основательного бизнеса. Это оптимальное время для воплощения заветных желаний и амбиций. Однако вкладывать свои кровные необходимо исключительно в те сферы, где человек уже много лет проработал. Такое условие Земляной Хрюшки, следящей за справедливостью в мире. Попытки разбогатеть, инвестируя в рискованные авантюры, не приведут ни к чему хорошему.Командные игрокиВозможность обогатиться получат не только представители земной стихии. В 2019 году получат свой шанс и "воздушные" Водолеи. Их преимуществом перед другими представителями стихии (Весами и Близнецами) является природная способность завершать все проекты. А практичной хозяйке года очень важно видеть результаты труда. Поэтому инициативные Водолеи получат весомое вознаграждение в итоге. Но и здесь есть небольшое условие: Свинья захочет быть свидетелем коллективных усилий, слаженной командной работы. Поэтому дружелюбным Водолеям рекомендуется стать участником большого дела. Высокая самооценка, оригинальное мышление и любовь к оправданному риску быстро получат признание у коллег. В гармоничной обстановке фантазия ребят будет работать на полную мощность, генерировать перспективные идеи. Обогатиться удастся уже в первой половине года, поскольку свою ставку Водолеи сделают еще зимой. Даже самые безумные проекты быстро окупятся, поскольку все начинания представителей знака отличаются новаторским подходом. Главное условие - действовать смело, без оглядки на злобных и завистливых критиков. Вера в себя и отсутствие бесполезных сомнений - вот девиз для ребят на 2019 год.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen