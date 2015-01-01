«Это ее сын?»: Нику Белоцерковскую приняли за маму Фараона

Как только зажигается на небосклоне шоу-бизнеса очередная звёздочка, её тут же можно наблюдать на светских тусовках. Вот и молодой исполнитель Pharaoh засветился на днях на Charity battle фонда «Друзья».instagram.com/coldsiemensБольшинство интернет-пользователей знает певца по скандальному роману с Алесей Кафельниковой. Страсти кипели настолько неистовые, что разрыв отношений едва не стоил юной модели жизни. Дочь знаменитого теннисиста увлеклась запрещёнными препаратами, так что родственникам девушки только чудом удалось спасти Алесю.instagram.com/kafelnikova_aПользователи Instagram посмеялись над парой Ники Белоцерковской и ФараонаПока Алеся Кафельникова с головой окунулась в карьеру, пытаясь, видимо, забыть о бывшем возлюбленном, тот стал желанным гостем московской тусовки.В интернете появилось фото, на котором Pharaoh позирует на вечеринке вместе с Никой Белоцерковской. Причём это не случайное фото — пара специально ждёт перед объективом камеры, когда фотограф сделает удачный кадр.instagram.com/peopletalkruДля пользователей Сети появление 48-летней писательницы рядом с 22-летним хип-хоп исполнителем показалось странным. Впрочем, не все интернет-пользователи узнали блогершу, кое-кто принял Веронику на маму звезды:r_arpine Это его мама? ivantsovaelechka Какой то прыщавый подросток с мамочкой rozik_ro это ее сын?В то же время комментаторов рассмешил звёздный тандем:ruskimkardashian Судя по их лицам, вечеринка удалась«Ну просто копия»: Кристину Орбакайте перепутали с Аллой ПугачёвойТо ли Алла Пугачёва так сильно помолодела, то ли Кристина Орбакайте резко постарела, но уже не первый раз интернет-пользователи обращают внимание на то, что мать и дочь стали поразительно похожи. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen