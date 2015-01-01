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«Это ее сын?»: Нику Белоцерковскую приняли за маму Фараона

Andre
«Это ее сын?»: Нику Белоцерковскую приняли за маму Фараона
Как только зажигается на небосклоне шоу-бизнеса очередная звёздочка, её тут же можно наблюдать на светских тусовках. Вот и молодой исполнитель Pharaoh засветился на днях на Charity battle фонда «Друзья».

instagram.com/coldsiemens

Большинство интернет-пользователей знает певца по скандальному роману с Алесей Кафельниковой. Страсти кипели настолько неистовые, что разрыв отношений едва не стоил юной модели жизни. Дочь знаменитого теннисиста увлеклась запрещёнными препаратами, так что родственникам девушки только чудом удалось спасти Алесю.

instagram.com/kafelnikova_a

Пользователи Instagram посмеялись над парой Ники Белоцерковской и Фараона

Пока Алеся Кафельникова с головой окунулась в карьеру, пытаясь, видимо, забыть о бывшем возлюбленном, тот стал желанным гостем московской тусовки.

В интернете появилось фото, на котором Pharaoh позирует на вечеринке вместе с Никой Белоцерковской. Причём это не случайное фото — пара специально ждёт перед объективом камеры, когда фотограф сделает удачный кадр.

instagram.com/peopletalkru

Для пользователей Сети появление 48-летней писательницы рядом с 22-летним хип-хоп исполнителем показалось странным. Впрочем, не все интернет-пользователи узнали блогершу, кое-кто принял Веронику на маму звезды:

r_arpine Это его мама? ivantsovaelechka Какой то прыщавый подросток с мамочкой rozik_ro это ее сын?

В то же время комментаторов рассмешил звёздный тандем:

ruskimkardashian Судя по их лицам, вечеринка удалась

«Ну просто копия»: Кристину Орбакайте перепутали с Аллой Пугачёвой

То ли Алла Пугачёва так сильно помолодела, то ли Кристина Орбакайте резко постарела, но уже не первый раз интернет-пользователи обращают внимание на то, что мать и дочь стали поразительно похожи. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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