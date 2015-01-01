«Нельзя так заканчивать фильм»: зрители в Инстаграм Павла Прилучного требуют «Мажора-4»

Ах, с каким нетерпением поклонники сериала «Мажор» ожидали выхода третьей части. В интернете зрители обсуждали возможное развитие событий, представляли, с кем из двух любимых женщин останется главный герой, гадали о том, кто же на самом деле отец ребёнка Вики… А уж инстаграмы актёров, сыгравших в фильме главных героев, разрывались от вопросов, обсуждений последних новостей и признаний в любви.instagram.com/mazhor.fanИ вот, 16 серия третьего сезона вышла на экраны. Зрители ожидали чего угодно, но только не такой трагической развязки в стиле «короче, все умерли».youtube.comОживит ли Александр Цекало Мажора?Социальные сети буквально взорвались от негодования. Поклонники «Мажора», с таким нетерпением ожидавшие выхода на экраны третьего сезона, не могут поверить, что история Игоря Соколовского так трагически завершится.Зрители считают, что продюсер картины Александр Цекало просто обязан сделать продолжение фильма. С вопросами о «Мажоре-4» интернет-пользователи массово отправились на страничку в Инстаграм Павла Прилучного. Именно ему теперь придётся отдуваться за всю съёмочную команду:dasha_sk.v Ужасный финал😥😥😥 за что же Вы так с нами😔😔 tatiana17051991 … аж спать перехотелось😢нельзя так заканчивать фильм natalya.mikhneva8 Паша, четвёртый сезон ждать??? 16-я серия-огонь 👍. Явно же, что не конец katyshahejns Я так мечтала увидеть вас с Викой одной семьёй и чтобы все было хорошо 😭😭😭😭😭😭 Ну за что marinasheremet1585 Почему такой финал я не пойму , по любому фильм при таком финале не закончен получается) ждем 4 сезон alisha_kod Ждем 4-й сезоннннннн💣Концовка😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 ____bragin___999 Мдаа... Финал в Мажоре не Удовлетворяет(.... zaika2825.v Будет Мажор 4 ?????!! Ждууууу…«Как же низко пал Малахов»: ведущего раскритиковали из-за Светланы Лободы, видеоА в сюжете, посвящённом предстоящей программе, Андрей Малахов пафосно заявил, что вся страна была шокирована новостью о госпитализации Лободы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen