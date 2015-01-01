Почему святые мощи не тлеют: Версии священников и ученых

Kristjana Gunnars/ FlickrВ религиозном мире немало феноменов, которые трудно объяснить с точки зрения науки и законов природы. Один из них – нетленные мощи людей, причисленных к лику святых. Для верующих эти древние останки представляют огромную ценность. Считается, что через них действует Божья благодать, а прикосновение к ним помогает избавиться от болезней и наладить жизнь. По этой причине каждая возможность совершить паломничество к мощам величайших святых подвижников воспринимается паствой как эпохальное событие. Так чем же все-таки объясняется чудо сохранения реликвий, оставшихся после смерти божьих угодников?Религиозная версия: нетленные мощи как чудо творения ГосподаСогласно самой популярной теории, святость души любого Божьего угодника неминуемо распространяется и на его внешнюю оболочку, а объясняется такое явление сверхъестественной благодатью. Сами же мощи напоминают нам: тело есть храм, который нужно содержать в чистоте и наполнять его только божественной силой.Бытует также мнение, что останки тех, кто посвятил всю свою жизнь постижению замысла Создателя, служат доказательством истинности религии. Таким образом, нетление тела безгрешного человека является своего рода знамением, которое должно убедить верующих в существовании чудодейственной силы. Даже после физической смерти праведники продолжают свое благое дело, свидетельствуя о том, что Святой Дух, который они стяжали при жизни, продолжает действовать через их мощи.Pierre-Yves Krywicki/ FlickrНаучная версия: наличие определенных условий, при которых замедляется разложение телаУченые не признают существование таких понятий как «Божье чудо» или «божественная Благодать». Они ссылаются на естественные причины сохранения человеческих останков без признаков гниения:наличие грунтовых вод с осадочными породами, которые способствуют окаменению костей (например, примесь известняка),отсутствие благоприятных условий для размножения гнилостных бактерий (например, очень сухой грунт),в самих храмах церковнослужители используют специальные составы на основе воска, чтобы «продлить жизнь» мощам, которые были им переданы.Религиовед Степан Ивин

Источник: www.allwomens.ru/zen