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Особенности получения справки 989 Н

Elena
получение справки 989 Н

Справка, выписываемая по форме 989 Н, является официальным подтверждением того, что у человека нет медицинских противопоказаний для работы с не подлежащими разглашению данными, т.е. с гостайной. О необходимости получения такого документа соискателю сообщат в отделе кадров при устройстве на работу.

Как получить справку 989 Н?


Чтобы оформить справку 989 Н следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, имеющее соответствующую лицензию. Это может быть как муниципальная поликлиника по месту проживания, так и частный медцентр.

Регистратор выдаст пациенту его амбулаторную карточку, а при ее отсутствии – заведет. Также он получит направления к трем врачам, освидетельствование которых обязательно для получения справки 989 Н. Этими специалистами являются:

  • невролог;

  • нарколог;

  • психиатр.

Каждый из них вправе затребовать дополнительные анализы и обследования. В связи с этим сложно сказать, сколько времени уйдет на все исследования. Значительно проще купить справку 989 Н, особенно Вы уверены в отсутствии у себя противопоказаний для работы с гостайной.

Успешное прохождение названных специалистов открывает двери в кабинет терапевта, который заполнит соответствующий бланк. Пациент предоставляет врачу паспорт, а также следующие сведения:

  • точное название госучреждения, куда он устраивается на работу, а также его адрес;

  • наименование должности;

  • свои контактные данные – адрес фактического проживания и телефон для связи.

Справка 989 Н имеет форму, установленную Министерством здравоохранения России. Каждая графа заполняется строго по образцу. Недопустимы помарки и исправления. Для заполнения используются темно-синие или черные чернила. Срок действия справки – 1 год с даты выписки.

Полностью заполненный бланк визируется главврачом, а также основным штампом медучреждения.

Возможные проблемы и сложности


Освидетельствование для справки 989 Н проходят ежегодно все специалисты, работающие с гостайнами. Медкомиссия подразумевает визиты в наркологический и психиатрический диспансеры, которые лучше планировать заранее, т.к. провести там придется целый день.

Заблаговременно рекомендуется сдать общие анализы крови и мочи. Несмотря на то, что они не являются обязательными, узкие специалисты могут отказать в положительном заключении при их отсутствии.

К диагнозам, запрещающим работу с гостайнами, относятся:

  • шизофрения;

  • эпилепсия;

  • психические расстройства;

  • наркомания.
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