Особенности получения справки 989 Н
Справка, выписываемая по форме 989 Н, является официальным подтверждением того, что у человека нет медицинских противопоказаний для работы с не подлежащими разглашению данными, т.е. с гостайной. О необходимости получения такого документа соискателю сообщат в отделе кадров при устройстве на работу.
Как получить справку 989 Н?
Чтобы оформить справку 989 Н следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, имеющее соответствующую лицензию. Это может быть как муниципальная поликлиника по месту проживания, так и частный медцентр.
Регистратор выдаст пациенту его амбулаторную карточку, а при ее отсутствии – заведет. Также он получит направления к трем врачам, освидетельствование которых обязательно для получения справки 989 Н. Этими специалистами являются:
- невролог;
- нарколог;
- психиатр.
Каждый из них вправе затребовать дополнительные анализы и обследования. В связи с этим сложно сказать, сколько времени уйдет на все исследования. Значительно проще купить справку 989 Н, особенно Вы уверены в отсутствии у себя противопоказаний для работы с гостайной.
Успешное прохождение названных специалистов открывает двери в кабинет терапевта, который заполнит соответствующий бланк. Пациент предоставляет врачу паспорт, а также следующие сведения:
- точное название госучреждения, куда он устраивается на работу, а также его адрес;
- наименование должности;
- свои контактные данные – адрес фактического проживания и телефон для связи.
Справка 989 Н имеет форму, установленную Министерством здравоохранения России. Каждая графа заполняется строго по образцу. Недопустимы помарки и исправления. Для заполнения используются темно-синие или черные чернила. Срок действия справки – 1 год с даты выписки.
Полностью заполненный бланк визируется главврачом, а также основным штампом медучреждения.
Возможные проблемы и сложности
Освидетельствование для справки 989 Н проходят ежегодно все специалисты, работающие с гостайнами. Медкомиссия подразумевает визиты в наркологический и психиатрический диспансеры, которые лучше планировать заранее, т.к. провести там придется целый день.
Заблаговременно рекомендуется сдать общие анализы крови и мочи. Несмотря на то, что они не являются обязательными, узкие специалисты могут отказать в положительном заключении при их отсутствии.
К диагнозам, запрещающим работу с гостайнами, относятся:
- шизофрения;
- эпилепсия;
- психические расстройства;
- наркомания.