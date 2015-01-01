Мужские имена, которые сулят власть и деньги

Tie/ PixabayАлександр. Мужчина, который носит это величественное имя, является прирожденным лидером, но не во всех ситуациях способен реализовать свой богатый потенциал. Чтобы он раскрылся как руководитель, ему нужно дать свободу действий. Только в этом случае Александр сможет продемонстрировать стремление к власти и превосходству.Артур. Энергетически сильное имя, вызывающее ассоциации с легендарным королем. Его обладатель тяготеет к предметам роскоши, поэтому рано начинает задумываться о способах заработка. Труда он не боится, достаточно успешно реализует себя в выбранном направлении. Быстро становится финансово независимым человеком.Борис. Мужчину с таким именем можно охарактеризовать как волевого и властного. Иногда в попытках завоевать авторитет он даже проявляет диктаторские замашки. В то же время у Бориса хорошо складываются отношения с денежной удачей. Он не испытывает нужду и свободно распоряжается материальными ценностями.Владимир. В этом случае все очевидно, ведь перевод имени звучит как «владеющий миром». Рано начинает проявлять лидерские качества, но состояться в жизни он сможет только тогда, когда найдет свое истинное призвание. Как только задача будет выполнена, Владимир начнет неустанно трудиться, пока не добьется высот своей профессии.Владислав. Самая популярная вариация перевода – «владеющий славой». Носитель этого имени отличается серьезностью и продуманностью. Он всегда сосредоточен на результате, в работе может проявлять перфекционизм. Комфортнее всего ему будет в роли руководителя. Сам Владислав это понимает и старается занять высокую должность.Игорь. У него есть все качества, необходимые успешному человеку. Древнее скандинавское имя наделяет мужчину бесстрашием, трудолюбием и здоровым самолюбием. Он строг к себе и требователен к окружающим, уверенно чувствует себя на любых должностях, но не останавливается на достигнутом. Игорь также считается прекрасным стратегом.Free-Photos/ PixabayИосиф. Обладателю этого старинного имени от природы достается множество талантов, которые он успешно реализует во взрослой жизни. Иосиф и сам осознает свои способности, старается их монетизировать. Его умение извлекать из всего пользу и материальную выгоду вызывает искреннее восхищение у окружающих.Кирилл. Это имя многое говорит о его носителе, ведь переводится оно как «господин». Мужчина, которого так назвали, честолюбив и амбициозен. Часто бывает непредсказуем, чем сбивает с толку других людей. Всю свою жизнь он стремится к власти и, как правило, добивается своего. Предпочитает дипломатичный подход, но может действовать очень жестко, если того требует ситуация.Лаврентий. Сегодня это старинное имя встречается нечасто, а между тем оно обладает яркой энергетикой и харизмой. Его носителю присуще тщеславие, он обожает быть в центре внимания, стремится продемонстрировать свое «я». Лаврентий умеет заразить всех окружающих своим неиссякаемым энтузиазмом, блестяще мотивирует себя и других, благодаря чему становится превосходным руководителем.Станислав. Имя имеет разные варианта перевода, но все они связаны со словами «слава» и «устанавливать». Станислав действительно любит диктовать свои правила. Он довольно упрям и своеволен. В детстве это проявляется в капризах, а во взрослом возрасте его неуступчивость становится очевидной для всех вокруг. Однако именно такой непростой характер помогает ему успешно взбираться по карьерной лестнице.Эдуард. Перевод этого древнегерманского имени красноречив и очень точно отражает отношения его обладателя с материальным миром. Согласно общепринятой трактовке, Эдуард означает «страж богатств». Деньги сами идут к нему в руки, даже если он не прилагает особых усилий для их получения. Однако по натуре такой мужчина является прагматиком, поэтому он не разбазаривает нажитое, а приумножает и без того немалые накопления.Екатерина Петухова, специалист в области антропонимики

Источник: www.allwomens.ru/zen