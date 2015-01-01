Как понять, что муж изменяет и обманывает: 6 разоблачений

Sweet Ice Cream Photography/ UnsplashГубная помада на вороте рубашки, кружевные трусики в кармане брюк и легкий оттенок чужих женских духов на теле супруга – «киношные» и слишком очевидные признаки мужской измены. В реальной жизни, чтобы уличить мужа в адюльтере, приходится едва ли не детектива нанимать. Но зачем детектив? В каждой женщине живет проницательная «Мисс Марпл». Немного наблюдательности, внимания, хитрости, и супруг будет разоблачен, если, конечно, подозрения не окажутся традиционной женской фантазией.Разоблачение первое: муж весь в трудах, «аки пчела»Вы заметили, что ваш супруг стал очень предан работе? Раньше за ним не наблюдались приступы трудоголизма. Супруг работал, как все нормальные мужики, уходил на 9 часов и возвращался к 6. И даже если у кого-то другой график, он все равно четко накатан, никаких внезапных частых командировок, внеурочных задач или планов сверх нормы в нем не предвиделось.А теперь муж начал с удовольствием оставаться на работе на третью смену и разъезжать по командировкам. Все свои отлучки он сваливает на работу или бессовестного начальника, который заставляет его работать допоздна, а то и в выходные. Что же, пора выводить супруга на чистую воду. Если у него работа стала круглосуточной, а доходы по-прежнему остались копеечными или существенно не возросли, попахивает адюльтером.Разоблачение второе: муж элегантный, как рояльМуж, который прихорашивается каждый час, следит за своей одеждой, прической и стилем в принципе – дело неподозрительное, но только если внимание супруга к своей внешности является его образом жизни. В противном случае стоит хорошо задуматься, почему это он моется не раз в неделю, как раньше, а каждый день, использует парфюм не только перед выходом на работу, но и носит его с собой в сумке, где уже лежат запасные носки и трусы?Конечно, если все эти странности слишком очевидны, вряд ли уже поможет разбор полетов и скандал. Его личная жизнь вошла в активную стадию намного раньше. А сейчас, когда свое стремление к красоте супруг не особо-то и скрывает, остается лишь констатировать тот факт, что у него появилась женщина, ради которой он хочет выглядеть как Аполлон.Разоблачение третье: муж поменял блины в тарелке на блины в спортзалеВнимание к своей внешности супруга, который изменяет, не заканчивается на смене стиля одежды. Влюбленному мачо недостаточно выглядеть красивым только одетым. Пивное пузико, дрябленькие мышцы, выпирающий из боков жирок смотрятся совершенно непривлекательно, когда супруг раздевается. А раздеваться, как вы понимаете, он собирается, если сел на диету, купил абонемент в тренажерный зал и бассейн. И, судя по всему, не только перед вами.Очень похвально, конечно, если мужчина вдруг переосмыслил свой нездоровый образ жизни и решил с какого-нибудь понедельника серьезно заняться спортом и перейти на здоровое питание. И если он давно об этом поговаривает, предлагает вам его поддержать, записаться вместе в спортклуб и убрать из домашнего меню вредные и жирные блюда, тогда подозрения снимаются. Супруг занялся собой ради себя и своего здоровья. В противном случае пора быть семейную тревогу.Разоблачение четвертое: муж «объелся груш»Ну, груш, он, возможно, и не объелся, но в сексе все же изменился: пресытился или, наоборот, стал практиковать технику и позы, которые бог знает откуда принес (и хорошо если только позы). Конечно, он вполне мог насмотреться фильмов для взрослых или друзья похвасталась, что у них так было. Допустим, это правда. В таком случае у вас не должно возникнуть на эту тему никаких подозрений.Но если возникли, значит, ваш супруг либо забыл, что в его обязанности входит супружеский долг, либо резко и без предупреждений разнообразил ваш традиционный секс более изощренными позами и способами, и вас это, мягко говоря, удивило. Существует вероятность, что у него сработала привычка, и он повел себя в сексе, как он это делает с любовницей.Colin Campbell/ FlickrРазоблачение пятое: муж держит нос по ветруСупруг, который вкусил свободу, переквалифицировавшись в любовника, имеет «прицел» охотника. Муж не просто провожает взглядом мимо идущую красотку, он рассматривает ее со знанием дела, как знаток, истинный ценитель и «дегустатор» женщин. Мужчина приценивается, с какой бы женщиной он переспал, а какую бы при всей ее красоте и врагу не посоветовал бы.Если у вас приличный супружеский стаж, вы, лишь обратив внимание на поведение мужа на улице, сразу поймете, что он «в охоте». Жена всегда тонко чувствует, когда муж только любопытствует, как истинный неравнодушный мужчина, а когда он просто-таки «зависает» и «пускает слюни», видя какую-нибудь прелестницу, шествующую летящей походкой по улицам города.Разоблачение шестое: муж ведет себя как «люблю-шубу-куплю»Многие жены, рассекретившие «левак» своих мужей, отмечают, что, когда у супруга была любовница, он проявлял большую заботу, внимание и дарил подарки. Психологи подтверждают этот факт, объясняя его тем, что у ходоков налево часто появляется чувство вины перед супругой (в принципе она же хорошая). Изменщик чаще дарит подарки, заботится, ухаживает, и с сексом становится инициативнее, потому что пребывает в ритме активной сексуальной жизни.Бывает, конечно, наоборот. Когда супруга надоела, раздражает и напрягает, муж не выбирает выражений, придирается, унижает и не особо скрывает свою увлеченность другой женщиной. Не исключено, что муж и раньше был не слишком заинтересованным и влюбленным, но с появлением любовницы жизнь законной супруги он может сделать невыносимой.Психолог Ирина Война

Источник: www.allwomens.ru/zen