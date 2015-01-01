«Только бы Малахов не трогал хоть его»: соцсети бурно отреагировали на смерть Евгения Осина

Новость, облетевшая несколько часов назад соцсети, не стала неожиданностью. Евгений Осин умер у себя в доме в возрасте 54 лет.instagram.com/nataliashturmПевец, чьи хиты стали для поколения 90-х любимыми, много лет страдал алкоголизмом.Когда около года назад друзья Осина обратились за помощью к Андрею Малахову, артист поехал на Самуи в реабилитационный центр. Однако, в отличие от Даны Борисовой, которая провела в Таиланде полгода и сумела побороть свою зависимость, Евгений Осин не воспользовался выпавшим шансом.instagram.com/danaborisova_officialВернувшись с Самуи, Осин снова начал злоупотреблять алкоголем. Не помогали ни вмешательство друзей, ни помощь специалистов.Летом этого года у Евгения Осина начались проблемы с рукой, ногами, почками. Тогда Андрей Разин у себя в Инстаграме сообщил, что дни звезды 90-х сочтены.instagram.com/razin_andrei_lmИнтернет-пользователи вспоминают Евгения Осина словами его песенПоклонники Осина переживают, что на смерти певца сейчас будет устроен хайп. После того как уходит кто-то из звёзд, Андрей Малахов и другие шоумены запускают эфиры, в которых вспоминают умерших знаменитостей. Однако с некоторых пор программы Андрея Малахова ассоциируются у телезрителей исключительно со скандальными постановками. Пользователи Instagram не хотели бы, чтоб на смерти Евгения Осина было устроено очередное телешоу:yanakhm Бл*, только бы Малахов не трогал хоть его candyluckybaby Щас Малахов эфир запустит и приведёт толпы «самых родных и близких» Осина и все дружно начнут хайпить на его смертиyoutube.comВ многочисленых обсуждениях последних новостей о Евгении Осине поклонники певца оставляют строки из его хитов:igorkorkin Он у доски стоял и что то там писал, вдруг сильно покраснел и из рук выронил мел. Я до сих пор слушаю его песни, простые и как мне кажется понятные🙌 johnny_deppushka не надо не плачь, пусть он ушёл - это не важно ) все хорошо , все хорошо будет однажды . Так тяжело в жизни терять людей дорогих, не надо не плачь , не стоит он слез твоих ... shu.3664 Плачет девушка в автомате... Очень жаль .Не выдержал испытания славой.. fis.tashka Не надо, не плачь, пусть он уйдёт, это не важно..... или Ну, не верю я тому, что говорят.. и ребята сочиняют про девчат...«Как же низко пал Малахов»: ведущего раскритиковали из-за Светланы Лободы, видеоПосле циклов передач о Шурыгиной, о Виталине Цымбалюк-Романовской, о невестах Прохора Шаляпина и прочих долгоиграющих героях-фриках зрители всё чаще высказывают мысль, что эфиры Андрея Малахова превратились в низкопробные сериалы с придуманными сценариями. Ради рейтингов телеведущий готов, похоже, на любые авантюры. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen