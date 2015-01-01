Какие шубы зимой 2018/19 будут в тренде и с чем их сочетать?
Первая покупка в списке маст-хэв этой зимы – шуба из искусственного меха. Это позволит выглядеть стильно и согреться даже в самые сильные морозы. Дело за малым – узнать, что сейчас в тренде, и отправиться в магазин.
Роскошь без убийства
Красота не должна стоит дорого, а тем более иметь ценой жизнь животных. В этом суждении давно сошлись ведущие дома моды Versace, Furla, Stella McCartney и лидеры масс-маркета Zara, Guess, Mango. Дизайнеры во всеуслышание объявили, что в производстве одежды из натурального меха больше не участвуют.
Леопард
Анималистичный принт добрался и до верхней одежды. Шуба с рисунком леопарда станет козырем аутфита, поэтому не нуждается в дополнительных пестрых аксессуарах. Выбирайте к ней нейтральные оттенки нарядов. Допустим, черный низ, белый верх. Если без красок не обойтись, то помните, что животный принт хорошо сочетается с красным цветом.
С поясом
Шубка-халат удобная и практичная модель, которая поможет дополнить аутфит в любом стиле, будь это классическое платье и лодочки или джинсы-mom с «уродливыми» кроссовками. Носить модель можно и без пояса, тогда аутфит будет с ноткой кэжуал.
Яркие краски
Этой зимой не стоит бояться насыщенных цветов. Ярко-желтый, фиолетовый, оранжевый, бутылочный и прочие оттенки только приветствуются в этом сезоне. Верхнюю одежду можно сочетать с чем угодно: от шерстяного платья до утепленных штанов.
Короткие
Они помогают создавать легкие необычные аутфиты. Хорошо комбинируются с брючными костюмами, тонкими теплыми платьями. Можно надеть джинсы и скинни, а сверху на плечи набросить искусственную шубку.
Елена Синько, эксперт в области моды и красоты Специально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen