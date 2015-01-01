Гороскоп на неделю 19-25 ноября: Какие события предвещают Луна, Марс и Юпитер?

brillianthues/ FlickrПредстоящая неделя выдастся весьма бурной на планетарные события. Главными вершителями человеческих судеб будут Луна, Марс и Юпитер. О том, через что предстоит пройти всем знакам зодиака, более подробно расскажем далее.ОвенНачиная со вторника, Овны будут превосходно себя чувствовать во всех сферах жизни. Отменное самочувствие в период растущей Луны (до 22 ноября) позволит ребятам добиться серьезных карьерных успехов. Это оптимальное время, чтобы увеличить уровень своего благосостояния. Исключение составляет лишь понедельник, когда образуется напряженный аспект Марса с Юпитером. Очевидно, что в этот день не рекомендуется конфликтовать с социумом в виде коллег или друзей.ТелецТельцам нужно взять семейный бюджет в железные руки. Финансовые потери перестанут приносить разочарование, если направить ресурсы в благое дело. Таким может стать перспективный проект, ремонт в собственном доме. Если же сил для амбициозных начинаний пока нет, то все деньги следует положить в копилку. Материальные вопросы могут даже стать причиной конфликтов с родными. Нужно будет доказать свое ответственное отношение и понимание нужд окружающих. Семейных ребят порадуют дети.БлизнецыСамооценка Близнецов взлетит на новый уровень. Ребята будут жить в предчувствии судьбоносных соединений Меркурия. Уже на следующих выходных планета управитель знака образует гармоничные аспекты с Сатурном, Солнцем и Юпитером. Социальные успехи буквально обрушатся на головы всех Близнецов. Поэтому в период с 19 по 23 ноября рекомендуется заняться постановкой карьерных целей, заранее определиться со своими интересами.РакПроницательным Ракам следует грамотно распорядиться энергией. Дело в том, что 23 ноября произойдет Лунное затмение. Поэтому брать какую-либо работу на выходные не имеет смысла. Все важные дела на это время стоит отложить в сторону. Зато в начале недели ребят порадует пребывание Марса в дружественном созвездии Рыб. Это позволит им проявить организационные навыки в любом коллективе.ЛевЛьвы получат очередную возможность обнулить свою жизнь и начать все заново. В преддверии кармического соединения Солнца и Юпитера в воскресенье, они должны пересмотреть свои социальные цели. Ребятам предстоит провести множество встреч. Общение должно предоставить им пищу для ума. Со многими людьми придется безвозвратно расстаться. Не бойтесь вычеркивать их номера со своего телефона. Однако не стоит чрезмерно утомлять себя - Львам лучше расслабиться в пятницу и субботу вместо походов в тренажерные залы.ДеваПочему бы Девам не завести роман на этой неделе? Обаятельным и стеснительным ребятам в этом деле поможет напряженный Марс. Его местонахождение в созвездии любвеобильных Рыб обусловит акцент на личных отношениях. Карьерные вопросы можно пока что отложить в сторону. Исключение составляет самообразование: курсы повышения квалификации будут всегда кстати.ВесыВесам нужно сделать некоторую паузу в социальной сфере. Общественные контакты не будут приносить удовольствие, а личные взаимоотношения могут даже разочаровать человека. Однако подобное будет наблюдаться лишь в период Лунного затмения. С четверга по субботу не стоит предпринимать никаких активных действий. Лучше выждать, пока эмоциональная составляющая спокойно уляжется. Делиться своими успехами или проблемами определенно ни с кем не стоит. Коварные люди могут воспользоваться временной уязвимостью воздушного знака.СкорпионРешительные Скорпионы могут почувствовать себя не в своей тарелке. Их привычная активность будет упираться в молчаливое сопротивление окружающих (напряженный аспект Марса с Юпитером). Вести финансовые дела на этой неделе будет довольно сложно. Усугубит ситуацию квадратура Марса и Меркурия в воскресенье. Поэтому вывод здесь только один: все внимание следует уделить личным взаимоотношениям с партнером, пересмотреть семейную жизнь и планы на будущее.Ivana Andre/ FlickrСтрелецРитм всей неделе задаст квадратура Марса с Юпитером. Тяжелый аспект обусловит неважное самочувствие знака. Природный оптимизм Стрельцов может уступить место апатии, раздражению. Важно избегать любых ссор в этот период. Тем более, что личная сфера будет находиться под влиянием Лунного затмения в пятницу. Все серьезные дела следует отменить, уделить внимание исключительно любимым. Уже в воскресенье все изменится к лучшему.КозерогКозерогам вскоре улыбнется финансовая удача. Они могут смело браться за дела с самого начала недели. Этот период запомнится ребятам своей активностью, многочисленными знакомствами. Полученные деньги рекомендуется отложить в сторону, никуда не тратить. Следует дождаться гармоничного аспекта Меркурия и Сатурна в воскресенье, чтобы максимально эффективно ими воспользоваться.ВодолейВодолеям рекомендуется начать жить сегодняшним днем. Ребята слишком много думают о прошлом, уделяют чрезмерное внимание бывшим. А ведь вокруг происходит столько хорошего. Отвлечься помогут различные курсы, поездки в другие города. Тем более, что там вас всегда готовы встретить с раскрытыми объятиями.РыбыПребывание Марса в знаке Рыб обусловит некоторую активность представителей знака на деловом поприще. В начале недели ребята смогут добиться серьезного успеха. Однако не стоит рассчитывать на признание окружающих: положение Юпитера не способствует социальному одобрению. Скорее, коллеги будут чувствовать зависть. Поэтому про свои результаты никому не стоит докладывать. Только верному партнеру.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen