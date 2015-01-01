«Стеша, не позорь семью»: дочь Дмитрия Маликова в модных штанах подняли на смех

Современные дизайнеры давно доказали, что мода, стиль и красота не всегда дружат. Даже, скорее, наоборот — большинство супер модных новинок сложно назвать красивыми. Особенно страдают те, кто предпочитает придерживаться классики. Звёздные инстаграмы наполнены эффектными луками в стиле «дорого-богато». Каждая знаменитость считает себя иконой стиля, а потому смело примеряет на себя самые экстравагантные новинки фешн-индустрии.instagram.com/rudkovskayaofficialНеудачный наряд Стеши Маликовой насмешил подписчиков InstagramИз всех достижений Стеши Маликовой сегодня можно уверенно назвать одну — знаменитый отец. Впрочем, этого вполне достаточно, чтобы строить карьеру певицы или модели. В Инстаграм Стефании Маликовой регулярно появляются яркие аутфиты.instagram.com/steshamalikovaОднако и у красавицы Стеши бывают модные провалы… На днях девушка разместила фото в модных джинсовых брюках. Только вот подписчики не поняли всей красоты представленного наряда и раскритиковали дочь музыканта:vera_101112 В наши дни молодежь одевается чем страшнее, тем моднее irina_klimovich Стеша, не позорь семью((( liliialiliia777 Центр фотки - попа... Хочешь, чтобы обсудили твою нижнюю часть спины? Ладно... Скажу так: показывать пока особо нечего. Родишь, тогда, возможно, Кардашьян вздрогнет... _olgak_msk Вы красивая девушка, отличная фигура. Только одежда... подергушки с нитками. Вы же умеете красиво одеваться annamanina111 Я может отстала от моды,но бриджи и мужские носки-вещи несовместимые .Бриджи укорачивают ноги ! potanina.evgeniia Неееет.это ужасноinstagram.com/steshamalikova«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммыНе раз интернет-пользователи обсуждали пышные формы певицы, считая, что Анне всё-таки необходимо похудеть. И Семенович, видимо, сама понимает, что с лишним весом надо таки что-то делать. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen