Будённый, Розенбаум или Черчесов: Иосиф Пригожин с усами озадачил поклонников
Не многие знаменитости могут похвастаться тем, что их ассоциируют с каким-нибудь известным киногероем. А вот Иосифа Пригожина уже много лет сравнивают со Шреком.
pikabu.ru
Даже любимая жена дразнит продюсера: несколько лет назад Валерия подарила мужу на день рождения торт с фигуркой зелёного мульт-героя.
instagram.com/valeriya
Впрочем, Иосиф Пригожин никогда не обижался на то, что его сравнивают со Шреком. Продюсер и сам не прочь пошутить, когда представляется такая возможность.
После просмотра «Богемской рапсодии» Иосиф Пригожин решил перевоплотиться в Фредди Меркьюри
Не так давно состоялась премьера фильма «Богемская рапсодия», в основу которого легли реальные события. Судя по многочисленным отзывам зрителей, которые успели посмотреть фильм, картина, похоже, стала главным кинособытием этого года.
youtube.com
Иосиф Пригожин, посмотрев фильм о легендарном Фредди Меркьюри, так проникся увиденным, что решил почувствовать себя знаменитым музыкантом.
На страничке в Инстаграм Иосифа Пригожина появилось фото продюсера, на котором он примеряет… усы:
Как я вам с усами ? Думаю после фильма Богемская рапсодия отрастить.
prigozhin_iosif
Фолловеры Пригожина не увидели ничего общего с лидером «Queen», зато обнаружили, что муж Валерии похож на других известных личностей. В обсуждениях подписчики не могут никак определиться, кого же из популярных людей теперь напоминает Иосиф Пригожин:
ma_riia16 На Розенбаума смахиваете;))) likaa_099 Тарас Бульба✌ pallymusic Черчесов) tusia36 На Будённого похож 😝 kira_lavrenteva На Сталина похожи 😂😂😂 batya_alana Котовский 👍 zhenyusha_pechenyusha Усы придают доброты к энергетике, но у Вас её и так достаточно 😌и конкретно Вы будете похожи на Черчесова с усами) tori_korzhova А я мельком прогортнув фото подумала Лукашенко😂
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Источник: www.allwomens.ru/zen