Сегодня Венера возвращается в директ: Какие сюрпризы она принесет знакам зодиака

SpiritBunny/ PixabayСередина осени была отмечена ретроградной петлей Венеры. Этот период многим запомнился случайными встречами с прошлым, глобальным пересмотром своих отношений с людьми и привычным положением дел, финансовыми затруднениями. С 16 ноября планета ценностей и любви возвращается в свое директное положение. Это принесет немало сюрпризов для каждого знака зодиака.ОвенПрямой курс Венеры редко играет на руку Овнам. Эти ребята больше дружат с агрессивным Марсом, чем с любвеобильной планетой. Однако у них есть в запасе еще целых три недели, пока Венера будет набирать свой ход. И это время нужно использовать максимально продуктивно. Завершить начатые в октябре проекты, подписать новые деловые контракты. Если есть мысли о собственном бизнесе, то их нужно скорее воплощать в реальность.ТелецТельцы испытывали настоящие муки в период ретроградной петли. Планета управитель строго ограничивала ребят буквально во всем: от сладкой еды - до регулярных сексуальных отношений в паре. В делах также наблюдалась напряженная обстановка. Однако с переходом Венеры на директный курс для Тельцов наступает настоящее благоденствие. Теперь они могут побаловать себя новыми покупками и любовными приключениями.БлизнецыУ Близнецов был настоящий кризис в финансовом плане. Ретроградная Венера вынуждала ребят вести расточительный образ жизни. Направления трат были связаны с близкими людьми, деловыми партнерами. Легкомысленные ребята спустили значительную часть своих сбережений. Поэтому переход Венеры на директный курс принесет облегчение представителям воздушного знака. Близнецы смогут восстановить статус-кво, настоять на собственных материальных интересах. Важно также то, что возрастет их уверенность в отношениях с противоположным полом. Совсем скоро наступит пора активных знакомств.РакУ Раков также не клеилось с деньгами. В их жизни регулярно появлялись знакомые из прошлой жизни, на которых приходилось тратиться. При том, что эти "инвестиции" априори не способны окупиться: все контакты, заключенные Раками в ретроградной фазе Венеры, будут потеряны в течение последующих трех недель. Зато многие ребята смогли вволю насладиться ностальгией. Память о прошлом согрела их сердца. Теперь же настанет время для активного заработка денег. Пора спускаться с небес на землю, чтобы эффективно распоряжаться ресурсами.ЛевУ Львов был энергетический подъем во время ретроградной петли Венеры. Ребята чувствовали себя на коне, могли очаровать любого человека. Период их блеска продлится еще какое-то время, однако уже в декабре Львам придется взяться за работу. Материальный аспект станет главенствующим во всех делах солнечного знака. Деловые партнеры будут подводить Львов к необходимости инвестиций в будущее.ДеваУ Дев было превосходное самочувствие в период ретроградной Венеры. Ребята ощущали всю глубину своей энергии, свободно распоряжались любыми ресурсами. Однако с переходом планеты на директный курс Девам придется вновь стать рациональными и расчетливыми. Понадобится создание продуманного режима для экономии жизненной энергии. Впрочем, им не привыкать к строго регламентированному образу жизни. Девы умеют и любят работать над собой.ВесыУ Весов был откровенно дисгармоничный период. В отношениях происходили конфликты, деньги утекали сквозь пальцы, самочувствие было далеким от нормы. Поэтому возвращение Венеры на директный курс можно расценивать как выпадение счастливой карты для них. Дела постепенно придут в форму, отношения с партнерами выйдут на пик гармонии. Рекомендуется вплотную заняться своей внешностью, пересмотреть свой ежедневный рацион питания в пользу дорогих и качественных продуктов.СкорпионСкорпионы пользовались успехом в период ретроградной петли Венеры. Их энергетика била ключом, харизма привлекала окружающих. Многие использовали время максимально продуктивно: обзавелись семьей, собственным бизнесом. Были решены вопросы хронических недомоганий. С возвращением планеты на директный курс Скорпионам придется столкнуться с некоторыми ограничениями. На первое место вновь выйдут коллективные интересы, и блистать в одиночку будет все сложнее. Однако сильные ребята никогда не пасуют перед трудностями.Efraimstochter/ PixabayСтрелецСтрельцы могут почувствовать некоторый спад жизненной энергии. Однако подобное едва ли сможет помешать их планам, поскольку планета управитель знака Юпитер будет во всем поддерживать ребят. Для многих возвращение Венеры на директный курс вообще пройдет незаметно. Пожелание к свободолюбивым ребятам только одно: храните верность своим партнерам. В противном случае Венера закружит вас в губительном водовороте любовных страстей.КозерогКозероги испытывали определенные трудности в карьере. Их инициативы мало кем поддерживались, расчеты и эскизы проводились впустую. Денег в середине осени Козерогам так и не удалось отложить. Однако с переходом Венеры в директное положение все должно кардинально измениться. Ребята почувствуют энергетический подъем, захотят путешествовать, знакомиться с новыми людьми, устанавливать партнерские связи. Уже в начале декабря многие получат шанс на деловой успех.ВодолейДаже у дружелюбных Водолеев были трудности в общении в период ретроградной Венеры. Ребята переживали конфликт за конфликтом, у них мало что получалось в коллективе. Дела тянулись медленно, проекты не завершались ожидаемым результатом. Поэтому возвращение Венеры на директный курс априори порадует Водолеев. Они вновь обретут гармонию внутри себя, найдут со всеми компромисс.РыбыВ период ретроградной Венеры многие Рыбы ощущали дискомфорт в личных отношениях. Гармония в парах постоянно подвергалась сомнению, ссоры были типичным явлением для двоих. Зато самые стойкие могут теперь откупоривать шампанское. Вскоре их недомолвки испарятся как дым, а эгоистические проявления партнеров сойдут на нет. С началом зимы стабилизируется и финансовое положение.Астролог Евгений Назаров

Источник: www.allwomens.ru/zen