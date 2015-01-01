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Какой счастливый день недели для каждого знака зодиака

Andre
Какой счастливый день недели для каждого знака зодиака
rawpixel/ Pixabay

Для каждого знака зодиака предусмотрены энергетически заряженные дни, позволяющие с легкостью преодолевать повседневные трудности. В эти счастливые дни удача сопутствует буквально во всем, а настроение неуклонно поднимается. Звезды равномерно распределили их между представителями зодиакального круга, в соответствии с темпераментом каждого.

Овен

Овнам следует ориентироваться на дни своих планет покровителей. Красный Марс отвечает за вторник, а Солнце - за воскресенье. Это удачное время для любых инициатив, активных и полезных действий. Любая работа, осуществляемая во вторник, принесет весомый результат. Этому будет способствовать природный азарт огненного знака. А вот последний день недели рекомендуется посвятить личным отношениям. Теплая энергетика Солнца дает Овнам возможность проявить свои лучшие качества.

Телец

Тельцы находятся под влиянием двух светил: Луны и Венеры. Если Луна отвечает за активный понедельник, то планета любви - за страстную пятницу. Очевидно, что делами следует заниматься в первый день недели. Это благоприятное время для Тельцов, чтобы совершать финансовые сделки. Любые расходы неизменно становятся инвестициями в лучшее будущее. В пятницу следует расслабляться. Это лучший день для назначения свиданий, создания прочных романтических союзов.

Близнецы

Близнецы находятся на пике активности в среду. Именно этот день находится под влиянием стремительного Меркурия. Планета управитель знака оказывает поддержку во всех делах, связанных с общением и бизнесом. Близнецы также вправе рассчитывать на дружескую помощь в середине недели. Если что-то ускользнет от внимания представителей знака, то они легко догонят его в воскресенье (энергетика Солнца позволит им добиться успеха).

Рак

Протеже Луны хорошо чувствуют себя в понедельник. Пока другие представители зодиака только просыпаются, Раки уже вовсю хозяйничают в мире. В этот день у них получается все задуманное, планы реализуются полностью и быстро. Придать уверенности Ракам также может четверг. Содействие благотворной планеты Юпитера в этот период неизменно приносит им счастье в личной жизни.

Лев

Львы привыкли никуда не спешить. Они спокойно действуют на протяжении всей недели. Их чувство уверенности в себе всегда остается стабильным. Однако даже эти гордые представители огненной стихии радуются своему дню - воскресенью. Солнце позволяет им в этот день привести в порядок душевную и материальную сферы жизни, настроиться на покорение новых высот. Зачастую именно в последний день недели Львы ловят удачу за хвост.

Дева

Как и Близнецам, Девам покровительствует Меркурий. Эта планета отвечает за удачные коммуникации в среду. Финансовые сделки оказываются прибыльными, а романтические знакомства - перспективными. В этот день Девы как никогда чувствуют свою интуицию: легко отделяют зерна от плевел, воплощают свои планы в реальность.

Весы

Весам по душе концовка недели. Они "забронировали" для себя любвеобильную пятницу. Планета управитель знака Венера гарантирует им личное благополучие и всяческую поддержку любимых людей. Весы могут рассчитывать на удачное завершение любых проектов, серьезный приток денежных средств. Добиваться своего они могут не только за счет своих усилий, но и благодаря протекции со стороны.

Скорпион

Никто не может совладать со Скорпионами во вторник. Воинственный Марс отвечает за этот день недели, и защищает представителей знака от любых неприятностей. Скорпионы чувствуют мощный прилив энергии, легко разрешают самые тяжелые вопросы. Им все становится по плечу. Главное - не бояться непреодолимых препятствий, и грамотно распоряжаться своими силами.

nidan/ Pixabay

Стрелец

Юпитер благоволит Стрельцам в четверг. Если они отправятся в путешествие или начнут новый проект в этот день, то счастье станет их верным спутником. Стрельцы легко заводят знакомства, получают удачные шансы - четверг сулит им выигрыш в любой форме. Представителям знака определенно стоит запомнить свой счастливый день недели.

Козерог

Козероги должны уповать на субботу. В этот день планета управитель знака становится максимально сильной. Сатурн снимает свои ограничения, дает возможность "выбиться в люди". Козероги внезапно открывают у себя таланты, совершают решительные и сильные поступки. Благодаря природной выдержке и грамотному расчету, они уверенно обогащаются на выходных.

Водолей

У Водолеев два счастливых дня - суббота и среда. Это обусловлено тем, что для проявления знака необходимо соединение двух факторов: выдержки и дипломатичности. Если за выдержку отвечает Сатурн (суббота), то за умение устанавливать связи - уже Меркурий (среда). Поэтому Водолеи могут спокойно балансировать между этими днями недели, постепенно осваивая полезные навыки. Один из них непременно принесет им счастье.

Рыбы

Вот кому повезло, так это Рыбам. У них целых три счастливых дня в течение недели. Начинается марафон удачи в понедельник, продолжается в четверг, и заканчивается в пятницу. Управитель знака Юпитер благоволит им в четверг, когда любое действие Рыб завершается успехом. В понедельник и пятницу стоит заниматься интересными для себя делами, чтобы не спугнуть удачу рутиной.

Астролог Николай Холод

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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