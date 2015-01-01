«Прошли осенние обострения?»: Вера Брежнева порадовалась отсутствию плохих комментариев

Атаки хейтеров становятся для знаменитостей настоящим испытанием. Постоянно на страницах звёзд в Instagram можно встретить критику в адрес селебритис. А если знаменитость разместит снимок, который покажется не слишком удачным, в обсуждениях обязательно можно будет прочитать и про лишние килограммы, и про обвисшую грудь, и про короткие ноги, и про прыщ на лбу…Не каждому под силу выдержать мощный поток негатива в своих блогах. Некоторые спешат удалить нелицеприятные комментарии, некоторые блокируют обидчиков, кто-то удаляет посты, а кто-то закрывает аккаунт, лишая тем самым поклонников возможности узнавать последние новости из звёздного блога.Веру Брежневу удивили хейтеры, переставшие критиковать певицуНередко приходится слышать в свой адрес критику и Вере Брежневой. Певица внимательно следит за сообщениями в своём блоге и даже иногда отвечает подписчикам.instagram.com/ververaСегодня Веру Брежневу ожидал приятный сюрприз. Артистка обнаружила, что под её последним фото в Instagram не оказалось ни одного плохого поста.instagram.com/ververaСвоей радостью Брежнева поделилась с фолловерами, предположив, что на хейтеров повлияло приближение зимы:Спасибо за все теплые слова под утренним фото 😍 даже удивительно уже, что не было плохих комментов 🙈♀😂 может наконец-то прошли осенние обострения?))instagram.com/ververaПодписчики тут же парировали своей любимице, что в её адрес невозможно написать что-нибудь плохое:kaitivionline Вера, кто Вам вообще пишет плохие комментарии? От Вас исходит добро, свет и любовь✨❤ evgeniizhukov3166 Уже кому,кому а вам плохой комментарий ещё постараться нужно написать.А вы, друзья, часто оставляете в адрес медиа-персон свои замечания? Почему нет? С какой целью, если да?«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммыНе раз интернет-пользователи обсуждали пышные формы певицы, считая, что Анне всё-таки необходимо похудеть. И Семенович, видимо, сама понимает, что с лишним весом надо таки что-то делать. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen