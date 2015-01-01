«Это точно не пример для подражания»: историю любви Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе раскритиковали в соцсетях

Только начали утихать страсти вокруг развода Валерия Меладзе, только о его тайном романе с Альбиной Джанабаевой перестали говорить, как влюблённые, наконец, решили рассказать свою историю.У Валерия Меладзе миллионы поклонниц, так что последние новости о его личной жизни интересовали весьма широкую аудиторию. Когда вся правда о его второй семье стала известна, многие зрители разочаровались в своём кумире, который казался им образцом настоящего мужчины. А уж на Альбину Джанабаеву и вовсе ополчилась бОльшая часть женщин страны, ведь роман с женатым человеком всегда считался особой подлостью.instagram.com/albinadzhanabaevaВалерия Меладзе и Альбину Джанабаеву пристыдили за тайный романЗа несколько лет интернет-пользователи нашли новые объекты для критики, так что личная жизнь Меладзе и Джанабаевой перестала быть предметом бурных обсуждений. До недавнего времени…На днях в популярном глянцевом журнале Hello вышло совместное интервью Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой, где пара впервые рассказала о своей любви.instagram.com/albinadzhanabaevaВскоре и на официальной страничке издания в Instagram были опубликованы фото исполнителей, с подписью:Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе: история любви от первого лицаНа своих страничках в Инстаграм Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева удаляют неугодные комментарии, касающиеся их отношений. Поэтому обсуждения подписчиков там выглядят милыми и восторженными. Как оказалось, на самом деле роман Джанабаевой и Меладзе интернет-пользователи по прежнему считают подлостью по отношению к семье артиста. В комментариях на странице в Инстаграм Hello фолловеры не сдерживали эмоций:anechka_pa Нашли о чем писать. Это точно не пример для подражания☝ o.t.11 Когда стало модно рассказывать как ты увела мужика из семьи?в подробностях !в журнале!мерзко! lev_yuliya_lev Фууу!не буду больше покупать ваш журнал.Вы кого пытаетесь обмануть?Вся страна знает кто они на самом деле и всю их гнилую историю.Позор! anyachshyogoleva История любви?????? Без комментариев.... frolovanatalia36 Неприятные, для меня, люди, безталанная барышня и стареющий ловелас lyubavlasova60 Это не история любви, а история измен и лжи......Уж точно не пример для подражания!!!👎👎👎 el.vira2482 Почему сейчас происходит такое наглая и не прикрытая подмена понятий?! С каких пор обычная измена стал прекрасной историей любви?!?А вам, друзья, нравится пара Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе?Поклонники Игоря Николаева считают, что песни композитора стали хуже звучать без Наташи КоролёвойНиколаев избегает вопросов о своей бывшей жене. Ходят слухи, будто у музыканта даже в райдере записано, что никто не должен поднимать тем, связанных с Наташей Королёвой. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen