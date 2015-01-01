Цвет одежды по дням недели: что надеть, чтобы привлечь удачу и деньги

jill111/ PixabayКаждый день недели имеет свою энергетику, которая ощущаются нами на подсознательном уровне. Например, на понедельник мы планируем новые начинания, пятницу ассоциируем с отдыхом и романтикой, а воскресенье негласно считаем днем развлечений и радости.Использовать невидимые вибрации с максимальной пользой для себя может каждый человек, не обладающий сакральными знаниями. Чтобы привлекать удачу на протяжении всей недели, просто ежедневно подбирайте себе одежду определенной цветовой гаммы.ПонедельникПонедельник находится под управлением Луны. В этот день мы становимся более эмоциональными, можем легко выйти из состояния равновесия. Одновременно обостряется интуиция и чувство эмпатии. Сохранить внутренний баланс, услышать внутренний голос и настроиться на позитив поможет серебристый цвет. Поспособствует благоприятному стечению обстоятельств в начале недели также чистый белый, жемчужный и бледно-голубой оттенки.ВторникАктивный день, управляемый планетой Марс. Во вторник обостряется дух соперничества, появляется желание проявить инициативу, растет воля к победе. Период благоприятен для принятия важных решений, поэтому одежда должна помогать аккумулировать собственную энергию для целенаправленного ее высвобождения. Лучше всего справляется с этой задачей красная гамма. Оттенки алого придадут уверенности, привлекут изобилие и процветание.СредаВ среду власть переходит к Меркурию. Наступает отличное время для коммуникаций, заключения сделок, генерирования идей и краткосрочного планирования. В этот день удача сопутствует общительным и сообразительным людям. Усилить такие качества сможет желтый цвет. Он не только повысит коммуникабельность, но и стимулирует стремление к власти. Одежда солнечных оттенков, надетая в третий день недели, поможет вам отстоять свою точку зрения в любой ситуации и обратить на себя внимание Фортуны.ЧетвергЧетверг сам по себе обладает положительной энергетикой, ведь он находится под управлением Юпитера, который в астрологии считается планетой удачи. День идеально подходит для решения финансовых вопросов, проявления деловых качеств, совершенствования профессиональных навыков. Если вам предстоит заниматься важными делами в четверг, приготовьте себе туалет пурпурного цвета. Для привлечения везения подходит также розовато-сиреневый оттенок, а улучшить материальное положение поможет «индиго». Приемлема также синяя гамма.Samsung Nx10/ PixabayПятницаПятница находится под управлением Венеры. «Планета любви» несет энергетику спокойствия и умиротворения. Одновременно она стимулирует творческое начало, настраивает на романтический лад, усиливает чувство прекрасного. Чтобы привлечь в свою жизнь успех, облачитесь в вещь розовой палитры. Если вы хотите не только удовлетворить свою потребность в любви, но и навести порядок в финансовой сфере, выбирайте одежду зеленого цвета.СубботаСуббота находится под влиянием строгого Сатурна. В этот день нужно оставаться серьезным и ответственным человеком, легкомысленные поступки могут иметь негативные последствия. Энергию лучше накапливать, а не всплескивать в окружающее пространство. Справиться с такой непростой задачей под силу серой гамме, которая будет сдерживать эмоциональные порывы. Привлечет благополучие также темно-коричневый и черный цвета.ВоскресеньеВоскресенье – легкий и позитивный день, ведь управляет им само Солнце. Прекрасное время для духовного роста, саморазвития, проявления своих талантов. Приветствуется творческий подход. Подключиться к энергетическим вибрациям, которые распространяет дневное светило, можно с помощью одежды желтого и оранжевого цветов. Избавиться от материальных трудностей удастся тем, кто найдет в себе смелость надеть привлекающий внимание золотистый наряд.Эзотерик Марина Звездная Специально для allWomens.ru

Источник: www.allwomens.ru/zen