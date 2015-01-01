Цвет одежды по дням недели: что надеть, чтобы привлечь удачу и деньги
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Каждый день недели имеет свою энергетику, которая ощущаются нами на подсознательном уровне. Например, на понедельник мы планируем новые начинания, пятницу ассоциируем с отдыхом и романтикой, а воскресенье негласно считаем днем развлечений и радости.
Использовать невидимые вибрации с максимальной пользой для себя может каждый человек, не обладающий сакральными знаниями. Чтобы привлекать удачу на протяжении всей недели, просто ежедневно подбирайте себе одежду определенной цветовой гаммы.
Понедельник
Понедельник находится под управлением Луны. В этот день мы становимся более эмоциональными, можем легко выйти из состояния равновесия. Одновременно обостряется интуиция и чувство эмпатии. Сохранить внутренний баланс, услышать внутренний голос и настроиться на позитив поможет серебристый цвет. Поспособствует благоприятному стечению обстоятельств в начале недели также чистый белый, жемчужный и бледно-голубой оттенки.
Вторник
Активный день, управляемый планетой Марс. Во вторник обостряется дух соперничества, появляется желание проявить инициативу, растет воля к победе. Период благоприятен для принятия важных решений, поэтому одежда должна помогать аккумулировать собственную энергию для целенаправленного ее высвобождения. Лучше всего справляется с этой задачей красная гамма. Оттенки алого придадут уверенности, привлекут изобилие и процветание.
Среда
В среду власть переходит к Меркурию. Наступает отличное время для коммуникаций, заключения сделок, генерирования идей и краткосрочного планирования. В этот день удача сопутствует общительным и сообразительным людям. Усилить такие качества сможет желтый цвет. Он не только повысит коммуникабельность, но и стимулирует стремление к власти. Одежда солнечных оттенков, надетая в третий день недели, поможет вам отстоять свою точку зрения в любой ситуации и обратить на себя внимание Фортуны.
Четверг
Четверг сам по себе обладает положительной энергетикой, ведь он находится под управлением Юпитера, который в астрологии считается планетой удачи. День идеально подходит для решения финансовых вопросов, проявления деловых качеств, совершенствования профессиональных навыков. Если вам предстоит заниматься важными делами в четверг, приготовьте себе туалет пурпурного цвета. Для привлечения везения подходит также розовато-сиреневый оттенок, а улучшить материальное положение поможет «индиго». Приемлема также синяя гамма.
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Пятница
Пятница находится под управлением Венеры. «Планета любви» несет энергетику спокойствия и умиротворения. Одновременно она стимулирует творческое начало, настраивает на романтический лад, усиливает чувство прекрасного. Чтобы привлечь в свою жизнь успех, облачитесь в вещь розовой палитры. Если вы хотите не только удовлетворить свою потребность в любви, но и навести порядок в финансовой сфере, выбирайте одежду зеленого цвета.
Суббота
Суббота находится под влиянием строгого Сатурна. В этот день нужно оставаться серьезным и ответственным человеком, легкомысленные поступки могут иметь негативные последствия. Энергию лучше накапливать, а не всплескивать в окружающее пространство. Справиться с такой непростой задачей под силу серой гамме, которая будет сдерживать эмоциональные порывы. Привлечет благополучие также темно-коричневый и черный цвета.
Воскресенье
Воскресенье – легкий и позитивный день, ведь управляет им само Солнце. Прекрасное время для духовного роста, саморазвития, проявления своих талантов. Приветствуется творческий подход. Подключиться к энергетическим вибрациям, которые распространяет дневное светило, можно с помощью одежды желтого и оранжевого цветов. Избавиться от материальных трудностей удастся тем, кто найдет в себе смелость надеть привлекающий внимание золотистый наряд.
Эзотерик Марина Звездная Специально для allWomens.ru
Источник: www.allwomens.ru/zen