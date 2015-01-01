Как влюбить в себя мужчину за 7 шагов

366308/ PixabayВсем женщинам положено встретить в жизни принца и прожить с ним счастливую сказку. Но встретить – это полдела. Взяла принцесса свой дежурный «купидоновский лук», вышла на охоту в парк, в ресторан, на улицы города, на сайты знакомств или на отдых в Арабские Эмиратами с шейхами всякими там, и выпустила стрелу в сердце красавца-принца (ну или шейха). И вот, дело сделано – принц встретился, увлекся. Но влюбился ли? И это уже куда более сложная задача даже для принцессы. Чтобы в сказке ее жизни начался тот самый заветный момент, который звучит как «и жили они долго и счастливо», нужно вернуться из сказки в реальность и взять у психолога Елены Цитравы инструкцию, как влюбить в себя мужчину и остаться в его сердце навсегда.Шаг 1. Влюбиться в себяДа-да, прежде чем рассчитывать на умопомрачительную любовь от принца, нужно сначала самой сойти с ума от себя. Не думаете ли вы, что видный, статный, состоятельный и состоявшийся мужчина-принц влюбится в фальшивую принцессу, которая с трудом себя переваривает? Нет, конечно! Придется стать настоящей королевой достойной короля. И секрет королев, как вы понимаете, не только во внешних данных. Это внутренний стержень, харизма, самоуважение и любовь к себе. И главное, мужчина любит женщину ее любовью, ее собственным примером заботиться, баловать, любить и оберегать себя.Шаг 2. Быть личностьюВторой шаг, конечно же, вытекает из первого. Если вы королева только внутри (для себя и «по секрету от всего света»), дела не будет. Мужчина должен видеть и чувствовать в вас ту самую королевскую личность. Нет, не капризную принцессу, которой «дай того, не знаю чего». Женщина обязана быть интересной, самодостаточной, всесторонне развитой, наполненной счастьем. Только подобное притягивает подобное. Мужчине нужно понимать, что выбирая женщину, он выбирает не приложение к себе, а личность, женщину, которая сама Вселенная, а не «черная дыра», в которой всегда пусто и вечно что-то надо.Шаг 3. Стать неидеальной женщинойНет, это не вредный совет от вредного психолога. Это здоровая норма. В идеальной женщине много искусственного, наигранного, кукольного. Мужчине нужна живая, настоящая женщина, в несовершенстве которой он и найдет те замысловатые, вычурные грани пазлов, с которыми его пазлы характера сложат гармоничную картину любви. Иначе говоря, как и положено нормальному человеку, он найдет в своей женщине недостатки, за которые сможет полюбить, чтобы стать одинаково сумасбродными и осознать, что именно совместное сумасшествие роднит и указывает на духовную и душевную близость.Шаг 4. Признать право за мужчиной быть мужчинойМногие спросят: «Как можно в истинном короле не признать мужчину? Он король! Он берет себе право быть мужчиной и не спрашивает ни у кого на это разрешения!». Конечно, так и есть! Но знаете ли вы, что из любого короля даже не особо «талантливая» женщина может сделать нищего (и морально, и материально)? Если вам повезло, и мужчина вам достался уже готовым королем, либо только принцем, зависит от вас, сможете вы принца «вырастить» до короля, а короля оставить в его статусе. Верьте в своего мужчину, поддерживайте его начинания, стойте у него за спиной и подавайте пули, даже если весь мир ополчится против него. В такую женщину точно влюбится любой король и захочет остаться с ней на всю жизнь!StarFlames/ PixabayШаг 5. Позволить себе быть слабойЧтобы стать слабой, нужна не абы какая сила. Об этом знает каждая сильная, уверенная, самодостаточная женщина. Отдать мужчине почетную миссию заботиться о себе, исполнять мужские обязанности и быть героем в собственных глазах – дело не из легких. Нужны трудности? Хорошо. Пусть будет это самая сложная задача для вашего мозга, который не любит легких путей к счастью. Позвольте себе рядом с мужчиной быть слабой, нежной, уязвимой. Возможно, это у вас получится не сразу, и далеко не с первого десятка попыток, но не останавливайтесь. Мужчины любят чувствовать себя сильными суперменами, и если женщина обеспечит им эти ощущения, они навек останутся рядом. Мужчинам сложно не влюбиться в женщину, которая дарит то самое волнующее состояние, когда они герои.Шаг 6. Не превратиться в другаЖенщины бывают с мужчинами до неприличия услужливы и до безобразия дружественны. Им кажется, что быть внимательной, заботливой, учтивой, понимающей – это именно то, что мужчине нужно. Да, нужно. Но это больше о верной дружбе, а не о любви. Здесь должна быть строжайшая мера. «Не дружите со мной! Это убивает во мне женщину!» – сказала одна умная женщина и была чертовски права. В закадычных друзей не влюбляются. Если хотите, чтобы мужчина влюбился в вас как в женщину, не дружите с ним. Пусть дружба будет важной, но не главной составляющей вашей любви.Шаг 7. Не ограничивать свободу мужчиныФраза режет уши? Звучит противоречиво и кощунственно? Как это не ограничивать свободу любимого мужчины? Что же теперь получается – отпустить его в свободное плавание, пусть гуляет с кем хочет и сколько хочет? Зачем же тогда вообще отношения? Возмущение понятно, но не оправдано. Так думают и думали женщины, у которых не сложилась любовь, а истинную причину разрыва они так и не обнаружили. Она же очевидна. Там, где есть отношения зависимости (ты мне должен, сидеть-лежать-стоять рядом), «золотая клетка» или «короткий поводок» всегда будет искушение, а то и потребность вырваться на волю. Уходить не хочется, когда не держат. Женщину, осознавшую и усвоившую эту мудрую истину, потерять будет просто глупо.Психолог Елена Цитрава

Источник: www.allwomens.ru/zen